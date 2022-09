නව ප්‍රංශ සිනමා රැල්ලට ජිවය දුන් අද්විතීය චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ෂෝන්-ලුක් ගෝඩාර්ඩ් මිය යයි

එය තිරගත වුණේ 1963 දී රජයේ කප්පාදු කිරීම්වලට හසුවී තිබූ Le Petit Soldat (The Little Soldier) චිත්‍රපටයට පෙර ය.

ඇය 1961 වසරේ Une Femme est une Femme (A Woman Is A Woman) චිත්‍රපටයෙහි දරුවෙකු හැදීමට අවශ්‍ය වූ රාත්‍රී සමාජශාලා නර්තන ශිල්පිනියක ලෙස රඟපෑවාය; 1962 වසරේ Vivre sa vie (My Life to Live) හි තරුණ පැරිස් ගණිකාවක් ලෙස; සහ 1965 දී Band of Outsiders චිත්‍රපටයේ කල්ලි සාමාජිකාවක් ලෙසත් රඟපා තිබේ.