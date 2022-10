#MeToo ව්‍යාපාරයට වසර පහකි: මෙතෙක් වෙනස් වී ඇත්තේ කුමක්ද?

පැය 3 කට පෙර

සමහර ක්‍රියාකාරීන් ඉරානය පුරා පවතින විරෝධතා සහ Me Too ව්‍යාපාරය අතර සැසඳීම් කර ඇත

"Me Too හැෂ් ටැගය ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ හිරිහැර පිළිබඳව පළමු හැෂ් ටැගය හෝ මෙලෙස ප්‍රචලිත වූ පළමු හැෂ් ටැගයද නොවේ. ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පැතිරී ගිය Me Too හැෂ් ටැගය විසින්, එතෙක් මෙම සංවාද කෙරෙහි යොමු වූ මෙවන් හැෂ් ටැගයන්ට ද ජාතික වශයෙන් මෙන් ම අන්තර්ජාතික වශයෙන් ද වැඩි ප්‍රචලිත බවක් ලබා දුනි." යි ස්ටැත්ක්ලයිඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ සහ ස්ත්‍රීවාදී මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පිළිබඳ කථිකාචාර්ය මහාචාර්ය කැරන් බොයිල් පවසන්නී ය.