බීට්ල්ස් කණ්ඩායම 1967 දී Our World රූපවාහිනී වැඩසටහනේ දී All You Need Is Love නම් සුප්‍රසිද්ධ ගීතය ගායනා කළේ ය