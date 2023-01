මාටින් ලූතර් කිං: සිවිල් අයිතිවාසිකම් ගැන හඬ නැගූ ශ්‍රේෂ්ඨයා පිළිබඳ පිළිබඳ ඔබ නොදන්නා කරුණු 10ක්

'මට සිහිනයක් තිබේ' ('I have a dream') දේශනය ඒ මොහොතේ ක්ෂණිකව ගොඩනගන ලද්දකි .

ඔහුගේ උපන් නම මයිකල් කිං

විද්‍යාලයයේ දී කිං ගිහි දේශකයෙකුවීමට තීරණය කළේ ය

ඔහු 25 වතාවකට වඩා අත්අඩංගුවට පත්වී ඇත

ඔහු පොත් පහක් ලිවීය

ඔහුගේ 1964 ග්‍රන්ථය, 'Why We Can't Wait' (අපට බලා සිටීමට නොහැකි මෙනිසා යි), වර්ගවාදය අවසන් කිරීමේ ව්‍යාපාරයේ සන්ධිස්ථානයක් වන ඇලබාමාහි බර්මින්හැම් ව්‍යාපාරයට තුඩුදුන් සිදුවීම් විස්තර කළේ ය.