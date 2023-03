2023 ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල: RRR චිත්‍රපටයේ 'නාටු නාටු' ගීතය හොඳම ස්වතන්ත්‍ර ගීතයට හිමි සම්මානය ලබමින් ඉතිහාසගත වෙයි.

පැයකට පෙර

ඇමෙරිකානු සංගීත ශීල්පීන් යුගලයක් වන The Carpenters (විසින් ගායනා කළ) ගීතවලට සවන් දෙමින් තමා හැදී වැඩුණු බව පැවසූ ඔහු, සිය කතාවේ ඉතිරිය ඔවුන්ගේ ජනප්‍රිය ගීතයක් වන Top Of The World ගීතයේ තාලයට ගායනා කළේ ය.