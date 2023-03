95 වැනි ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ හොඳම අවස්ථා 7ක්

අතීත මතකාවර්ජන මොහොතක්

කුඩා කාලයේ ඉන්ඩියානා ජෝන්ස් සහ ටෙම්පල් ඔෆ් ඩූම් හි ෆෝඩ් සමඟ රඟපෑ ක්වාන්, දශක දෙකක රංගන විරාමයකින් පසුව Everything Everywhere All at Once චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් හොඳම සහය නළුවා ලෙස සම්මාන ලැබීය.