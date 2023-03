The Elephant Whisperers: 'සම්මානය පිළිබඳ සතුටු වුනත් රඝු අපි එක්ක දැන් නැති නිසා අපි ඉන්නේ දුකෙන්'

පැයකට පෙර

එය, 'Strangers at the Gate' සහ 'How do you Measure a Year?' වැනි තරගකාරී චිත්‍රපට පරදා 95 වැනි ඇකඩමි සම්මාන උළෙළේ දී හොඳ ම කෙටි වාර්තා චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය දිනා ගත්තේ ය.