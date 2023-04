අම්බේඩ්කර්:ඉන්දීය ව්‍යවස්ථාව නිර්මාණයට මූලිකත්වය දුන් අයුරු පිළිබඳ නොදන්නා තොරතුරු

අශෝක් ගෝපාල්ගේ නව සාටෝප චරිතාපදානයක් වන 'A Part Apart' විසින්, ලොව දීර්ඝතම ආරම්භක ලියැවිල්ලක් සකස් කිරීම සඳහා අම්බේඩ්කර් සිය අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හා ඉන්දියානු නිදහස් සටනේ නායකයින් සමග පැවැති මතභේද පසෙකලා මූලිකත්වය ගත් කතාන්දරය අපට පවසයි.

මුල් පෙරවදනෙහි වූ "සහෝදරත්වය" යන වචනයත්, බොහෝවිට එහි ඉතිරි කොටසත් ("සැබැවින්ම ආශ්චර්යමත් හා ඓතිහාසික වචන 81ක කට්ටලයක්") මුළුමනින්ම අම්බේඩ්කර්ගේ රචනයක්බව, දාර්ශනිකයෙකු හා කතුවරයෙකු වූ ආකාෂ් සිං රාතෝර්ගේ 'Ambedkar's Preamble: A Secret History of the Constitution of India' (අම්බේඩ්කර්ගේ පූර්විකාව: ඉන්දියානු ව්‍යවස්ථාවේ රහසිගත ඉතිහාසය) යන කෘතියෙන් උපුටා දක්වමින් ගෝපාල් පවසයි.