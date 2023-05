දේවිකා රාණි:බොලිවුඩයේ දීර්ඝතම සිප ගැනීම සැබවින් ම සිදුවූයේ 1933 වසරේදී ද?

"ඒ චිත්‍රපටය හැදුවේ රායි සහ රාණි විවාහ වුණ අලුත. ඒ කාලයේ ඔවුන් දෙදෙනා ගොඩක් ආදරයෙන් හිටියේ. ඒ නිසා තිරය මත සරාගී සිප ගැනීමේ දර්ශන හුවමාරු වීම පුදුමසහගත දෙයක් නොවෙයි," The Longest Kiss: The Life and Times of Devika Rani ග්‍රන්ථයේ කර්තෘ කිෂ්වාර් දේසායි පවසයි.