හොලිවුඩ් වැඩ වර්ජනය: වැටුප් සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිසා නළුවන් කණස්සල්ලෙන්

මිනිත්තු 21 පෙර

Better Call Saul නම් ටෙලිනාට්‍ය මාලාවේ තාරකාව වන බොබ් ඕඩන්කර්ක්, Sex and the City හාස්‍යමය ටෙලිනාට්‍ය මාලාවේ සින්තියා නික්සන් සහ හොලිවුඩයේ ප්‍රවීනයෙකු වන ජේමි ලී කර්ටිස්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හරහා වැඩ වර්ජනයට සහාය පළකළහ.