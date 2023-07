නිව් යෝර්ක්හි දී එල්ල වූ ප්‍රහාරය ගැන 'විකාර සිහින' පෙනෙන බව සල්මාන් රුෂ්ඩි පවසයි

පුළුල් පරාසයක විහිදුණු ඔහුගේ බීබීසී සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී, දීර්ඝ කාලයක් පැවති රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් 94 හැවිරිදි වියේ දී පැරිසියේ දී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ The Unbearable Lightness of Being කෘතියේ කතුවරයා වන මිලාන් කුන්දේරාට ද ඔහු උපහාර දැක්වීය.