ජෝර්ජ් අලගයියා: ජාතිවාදී කෝලාහල නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වූ බීබීසී මාධ්‍යවේදියා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මිනිත්තු 22 පෙර

ක්ලයිව් මයිරි, BBC News at One ඉදිරිපත් කරමින් මෙසේ පැවසීය: "පෞද්ගලික සටහනක්, ජෝර්ජ් මේ ප්‍රවෘත්ති කාමරයේදී, ඔහුගේ කරුණාව සහ ත්‍යාගශීලී බව, ඔහුගේ උණුසුම මෙන්ම හාස්‍යයෙන් අප සියල්ලන්ම ස්පර්ශ කළා. අපි ඔහුට ආදරය කළා, මම ඔහුට මගේ උපදේශකයෙකු, සගයෙකු සහ මිතුරෙකු ලෙස ආදරය කළා."

ජෝර්ජ් අලගයියා පිළිබඳ මතක ආවර්ජනය

ඔහුගේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදන කටයුතු දෙස යොමු වීමේදී, 2003 වසරේදී Six O'Clock News හි ප්‍රධාන නිවේදකයෙකු බවට පත්වීමට පෙර ඔහු One O'Clock News, Nine O'Clock News සහ BBC Four News ඉදිරිපත් කළේ ය.