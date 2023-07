ඕපන්හයිමර්: කිලියන් මර්ෆිගේ ප්‍රබල රංගනය චිත්‍රපටයට බලපෑ අයුරු

මිනිත්තු 14 පෙර

පුලිට්සර් ත්‍යාගලාභී ග්‍රන්ථයක් වන American Prometheus: The Triumph And Tragedy Of J Robert Oppenheimerහි ආභාෂය ලබා ඇති මෙම චිත්‍රපටය දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ ගමන් මඟ වෙනස් කරමින් පරමාණු බෝම්බය නිපදවීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යයභාරයක් ඉටු කළ මෑන්හැටන් ව්‍යාපෘතියේ ගුප්ත විද්‍යාඥයාගේ කතාව ගෙන හැර දක්වයි.