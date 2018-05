Fifa World Cup 2018 - Fixtures and Results

Group Stage Group A Country W D L GD Pts RUS රුසියාව 0 0 0 0 0 SAU සෞදි අරාබිය 0 0 0 0 0 EGY ඊජිප්තුව 0 0 0 0 0 URU උරුගුවේ 0 0 0 0 0 RUS රුසියාව 15:00 සෞදි අරාබිය SAU EGY ඊජිප්තුව 12:00 උරුගුවේ URU RUS රුසියාව 18:00 ඊජිප්තුව EGY URU උරුගුවේ 15:00 සෞදි අරාබිය SAU URU උරුගුවේ 14:00 රුසියාව RUS SAU සෞදි අරාබිය 14:00 ඊජිප්තුව EGY Group B Country W D L GD Pts POR පෘතුගාලය 0 0 0 0 0 ESP ස්පාඤ්ඤය 0 0 0 0 0 MAR මොරොක්කෝව 0 0 0 0 0 IRN ඉරානය 0 0 0 0 0 MAR මොරොක්කෝව 15:00 ඉරානය IRN POR පෘතුගාලය 18:00 ස්පාඤ්ඤය ESP POR පෘතුගාලය 12:00 මොරොක්කෝව MAR IRN ඉරානය 18:00 ස්පාඤ්ඤය ESP ESP ස්පාඤ්ඤය 18:00 මොරොක්කෝව MAR IRN ඉරානය 18:00 පෘතුගාලය POR Group C Country W D L GD Pts FRA ප්‍රංශය 0 0 0 0 0 AUS ඕස්ට්‍රේලියාව 0 0 0 0 0 PER පේරු 0 0 0 0 0 DEN ඩෙන්මාර්කය 0 0 0 0 0 FRA ප්‍රංශය 10:00 ඕස්ට්‍රේලියාව AUS PER පේරු 16:00 ඩෙන්මාර්කය DEN DEN ඩෙන්මාර්කය 12:00 ඕස්ට්‍රේලියාව AUS FRA ප්‍රංශය 15:00 පේරු PER AUS ඕස්ට්‍රේලියාව 14:00 පේරු PER DEN ඩෙන්මාර්කය 14:00 ප්‍රංශය FRA Group D Country W D L GD Pts ARG ආජන්ටිනාව 0 0 0 0 0 ICE අයිස්ලන්තය 0 0 0 0 0 CRO ක්‍රොයේෂියාව 0 0 0 0 0 NGA නයිජීරියාව 0 0 0 0 0 ARG ආජන්ටිනාව 13:00 අයිස්ලන්තය ICE CRO ක්‍රොයේෂියාව 19:00 නයිජීරියාව NGA ARG ආජන්ටිනාව 18:00 ක්‍රොයේෂියාව CRO NGA නයිජීරියාව 15:00 අයිස්ලන්තය ICE NGA නයිජීරියාව 18:00 ආජන්ටිනාව ARG ICE අයිස්ලන්තය 18:00 ක්‍රොයේෂියාව CRO Group E Country W D L GD Pts BRA බ්‍රසීලය 0 0 0 0 0 SUI ස්විස්ටර්ලන්තය 0 0 0 0 0 CRC කොස්ටරීකා 0 0 0 0 0 SER සර්බියාව 0 0 0 0 0 CRC කොස්ටරීකා 12:00 සර්බියාව SER BRA බ්‍රසීලය 18:00 ස්විස්ටර්ලන්තය SUI BRA බ්‍රසීලය 12:00 කොස්ටරීකා CRC SER සර්බියාව 18:00 ස්විස්ටර්ලන්තය SUI SUI ස්විස්ටර්ලන්තය 18:00 කොස්ටරීකා CRC SER සර්බියාව 18:00 බ්‍රසීලය BRA Group F Country W D L GD Pts GER ජර්මනිය 0 0 0 0 0 MEX මෙක්සිකෝව 0 0 0 0 0 SWE ස්වීඩනය 0 0 0 0 0 KOR කොරියාව 0 0 0 0 0 GER ජර්මනිය 15:00 මෙක්සිකෝව MEX SWE ස්වීඩනය 12:00 කොරියාව KOR KOR කොරියාව 15:00 මෙක්සිකෝව MEX GER ජර්මනිය 18:00 ස්වීඩනය SWE KOR කොරියාව 14:00 ජර්මනිය GER MEX මෙක්සිකෝව 14:00 ස්වීඩනය SWE Group G Country W D L GD Pts BEL බෙල්ජියම 0 0 0 0 0 PAN පැනමාව 0 0 0 0 0 TUN ටියුනීසියාව 0 0 0 0 0 ENG England 0 0 0 0 0 BEL බෙල්ජියම 15:00 පැනමාව PAN TUN ටියුනීසියාව 18:00 England ENG BEL බෙල්ජියම 12:00 ටියුනීසියාව TUN ENG England 12:00 පැනමාව PAN PAN පැනමාව 18:00 ටියුනීසියාව TUN ENG England 18:00 බෙල්ජියම BEL Group H Country W D L GD Pts POL පෝලන්තය 0 0 0 0 0 SEN සෙනෙගාලය 0 0 0 0 0 COL කොලොම්බියාව 0 0 0 0 0 JPN ජපානය 0 0 0 0 0 COL කොලොම්බියාව 12:00 ජපානය JPN POL පෝලන්තය 15:00 සෙනෙගාලය SEN JPN ජපානය 15:00 සෙනෙගාලය SEN POL පෝලන්තය 18:00 කොලොම්බියාව COL SEN සෙනෙගාලය 14:00 කොලොම්බියාව COL JPN ජපානය 14:00 පෝලන්තය POL

Knockout Stage Round of 16 C1 Group C winner 14:00 Group D second place D2 A1 Group A winner 18:00 Group B second place B2 B1 Group B winner 14:00 Group A second place A2 D1 Group D winner 18:00 Group C second place C2 E1 Group E winner 14:00 Group F second place F2 G1 Group G winner 18:00 Group H second place H2 F1 Group F winner 14:00 Group E second place E2 H1 Group H winner 18:00 Group G second place G2 Quarter-final QF1 Quarter-finalist 1 14:00 Quarter-finalist 2 QF2 QF5 Quarter-finalist 5 18:00 Quarter-finalist 6 QF6 QF7 Quarter-finalist 7 14:00 Quarter-finalist 8 QF8 QF3 Quarter-finalist 3 18:00 Quarter-finalist 4 QF4 Semi-final SF1 Semi-Finalist 1 18:00 Semi-Finalist 2 SF2 SF3 Semi-Finalist 3 18:00 Semi-Finalist 4 SF4 3rd/4th play-offs PO1 3rd Place Play Off 1 14:00 3rd Place Play Off 2 PO2 Final F1 Finalist 1 15:00 Finalist 2 F2

All times are GMT - BBC is not responsible for any changes