Turkiga: Baarlamanka oo ka doodaya wax ka bedelidda dastuurka dalka

Lahaanshaha sawirka AP Image caption Madaxweyne Racep Tayyip Erdogan, ilaa sannadkii 2002 ayuu hormuud ka haaa siyaasadda Turkiga

Baarlamaanka Turkiga ayaa maanta ka yeelanaya dooddii ugu dambaysay in waxa laga beddelo dastuurka oo Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan loo siiyo awoodo cusub oo dheeraad ah.

Wax ka bedelkan la soo bandhigay waxaa laga damacsanyahay in Turkiga cusub markii ugu horraysay yeesho madaxtooyo awood fulineed leh.

Soo jeedintani waxay tibaaxaysaa in jagada Ra'isal Wasaaraha meesha laga saaro oo madaxweynuhu awood u sheego in uu isagu doorto wasiirada xukuumadda isla markaana magacaabo garsooreyaasha iyo in uu xeerarka qaarkood digreeto madaxweyne ku dhaqan geliyo.

Taageerayaasha Erdogan waxay ku doodayaan in wax ka bedelidda dastuurku meesha ka saari doonto in loo baahdo xukuumado baal dacar ah oo wadaaga.

Laakiin dadka dhaliilayaa waxay sheegayaan in qorshahani khatar ku yahay dimuqraadiyadda iyo xurmada xuquuqda aadanaha ee dalka.

Hadii soo jeedintan baarlamanku aqbalo, waxa lagu dhaqan gelin doonaa afti dadweyne.