Amiirad Mansab Boqortooyo ka doorbiday Jacaylkeeda

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Amiirad Mako waxaa awoowe u ah Boqor Akihito

Gabar ka tirsan qoyska reer Boqor ee dalka Jaban ayaa kala dooratay guur iyo mansab boqortooyada ka dib markii ay sheegtay inay ka tanaasulayso darajada Amiirad ayna doorbiday inay guursato nin caadi ah taasi oo ay ku waynayso maamuuska Boqortooyo ee ay leedahay.

Gabadhan oo lagu magacaabo Amiirad Mako, oo 25 sano jir ah ayaa waxaa awoowe u ah boqorka dalka Jaban Akihito waxayna guursan doontaa Kei Komuro, oo ka shaqeeya xafiis Qareen kaasi oo ay isku da'a yihiin.

Amiirad Mako ayay isbarteen ninka ay calmatay sanadkii 2012 xilligaasi oo ay isku Jaamacad dhigan jireen, waxaase seeto iyo dabar u noqday sharciga u yaal qoyska Boqortooyada oo dhigaya in haddii qof ka tirsan qoyska Boqortooyada uu damco in uu guursado qof caadi ah ay tahay in uu iska dhigo darajada ama maaqaamka Boqortooyada.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Amiirada Jacayl ayay Jago ka dooratay

Tallaabada ay qaaday gabadhan ayaa waxaa laga yaabaa inay dhaliso dood culus oo ku aadan silsalada dhaxalka boqortooyada iyadoo la filayo in boqorku uu is casilayo.

Aqalka Boqortooyada Jaban ayaa u sheegay warbaahinta gudaha inay socdaan qorsheyayaal ku aadan guurka Amiirada, waxaase doonista ay noqon doontaa mid rasmi ah marka la isdhaafsado hadiyado.

Mr Komuro oo Arbacadii shalay la waydiiyey arintan wuxuu yiri "Hadda ma ahan waqtigii aan arintan ka hadli lahaa, waxaanse hadli doonaa marka ay noqoto waqtiga munaasabka ah".

Arrintan hadda ka hor ma dhacday?

Haa, Hadda ka hor Amiirad Mako eedadeed Amiirad Sayako ayaa sanadkii 2005-tii waxay guursatay nin ka mid ah dadka caadiga taasi oo ahayd markii ugu horreysay taariikhda boqortooyada Jabaan.

Arooskeeda oo ka dhacay xarun dawladu leedahay oo ku taal magaalada Tokyo waxaa lagu tilmaamay xaflad aad u heer hooseysa, waxaana Sayako ay u dhaqmaysay si qof aad u heer hooseeya, waxay u guurtay guri hal qol ah, iyadoo markaas bilowday inay barato sida gawaarida loo wado, sida dukaamada looga dukaamaysto. Amiirad Sayako waxay ahayd gabadha kaliyia ee uu dhalay boqor Akihito.

Boqor Akihito oo 83 sano jir ah ayaa bishii August sheegay in uu iscasilayo isagoo sidaa u yeelaya in da'diisa aanay carqalad ku noqon hawlahiisa.