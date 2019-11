Kurdiyiinta Ciraaq oo u codeeyay madax bannaani

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kurdiyiinta Ciraaq ayaa u dabaaldegay natiijada aftida

Shacabka gobolka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa si aqlabiyad weyn ah ugu codeeyay inay madax bannaani helaan. Natiijada rasmiga ah ee aftidii dhacday Isniintii ayaa muujinaysa in boqolkiiba 92 dadkaasi ay u codeeyeen Haa.

Dowladda dhexe ee Ciraaq, dalalka deriska la ah iyo weliba Maraykanka ayaa diiddanaa qabashada aftidaasi.

Waxyar ka dib markii la shaaciyay natiijada aftida, ayaa baarlamaanka Ciraaq waxa uu u codeeyay in ciidamo la geeyo deegaannada lagu muransan yahay ee ku teedsan dhulka Kurdiyiinta.

Dowladda Ciraaq ayaa sidoo kale diyaarinaysa xayiraad dhanka hawada ah oo ay kusoo rogto gobolkaasi.

Ilaa iyo hadda, dhowr ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee Bariga Dhexe ayaa shaaciyay inaanay u duuli doonin gobolkaasi.

Kurdiyiinta ayaa sheegaya in natiijada aftida aanay durbadiiba horseedi doonin in gobolka uu ka go' Ciraaq inteeda kale.