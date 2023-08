Algeria, Morocco oo hadal qaadka daroogada isku seegay

21 Oktoobar 2017

Dawladda Morocco ayaa dib ugu yeedhatay danjiraheeda u fadhiya Algeria, ka dib markii wasiirka arimaha dibadda ee Algeria ku eedeeyey banigyo laga leeyahay Morocco in ay "may dhaamaan" lacagaha daroogada.

Wasaaradda arimaha dibadda ee Morocco ayaa sheegtay in ay sidoo kale u yeedhay sii haya xilka danjire ee safaaradda Algeria ku leedahay magaalada Rabaad si ay ugu gudbiso cabasho rasmi ah oo ay ka qabto "hadalladaa khatarta badan ee dhaawacaya siyaasadda boqortooyada Morocco ee Afrika".

saga oo ka hadlaya sababta uu kor ugu kacay maal gashiga bankiyada Morocco iyo tartanka ay kula jiraan kuwa Algeria ayaa wuxu yidhi "cid kastaa way ogtahay in bankiyada Morocco ay may dhaamaan lacagaha daroogada, xogtaana waxaan ka helay madax badan oo Afrikaan ah." waxaanu intaa ku sii daray oo yidhi "shirkada diyaaradaha ee Morocco rakaab keliya ma gurto".