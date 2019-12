Madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya galbeedka Afrika

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY

Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqashadiisii ugu horreysay ee waddaamda galbeedka Afrika ku tahay dalka Burkina Faso.

Booqashadiisa ayaa ka billaabaneysa gobolka saxaraha ah ee Saaxel, halkaasi oo Faransiisku uu geeyay ciidamo ka dhan ah kooxaha xiriirka la leh ururka Al-Qaacidda.

Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay, waxaana albaabada loo laabay dhammaan iskuulada ku yaalla caasimadda dalkaasi ee waga-dhugu.

Caasimadda waga-dhugu ayaa tan iyo sanadkii 2016-kii waxaa ka dhacay labo weerar oo argagixiso.

Balse madaxweynaha Faransiiska ayaa doonaya in uu muujiyo arrintaasi, waxaana dowladdiisa la daalaa dhaceysaa sidii ay dhaqaalo ugu heli lahayd dedaallada ka dhanka ah argagixisada ee loogu magac daray G5 Saaxel.

Waa booqashadii ugu horreysay oo muddo 31 sano ah uu madaxweyne Faransiis ah ku tago dalkaasi Burkina Faso.

Khudbad la filayo in uu ka jeediyo jaamacad ku taalla dalkaasi ayaa loo arkaa in ay astaan u tahay in uu doonayo in uu ka weecdo xirxirnaantii Faransiiska uu ula dhaqmi jiray waddamadii uu horey u soo gummeystay.

Kooxaha ururada bulshada rayidka ee waddamada sida Chad, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinea iyo Togo ayaa xukuumadda Paris ku eedeynaya in ay dul qaad badan u muujiso madaxweyneyaasha gobolka ee xilka isaga dheggan isla markaana musuqa uu hareeyay.

Macron ayaa arbacada soo socota u duuli doono dalka Ivory Coast halkaa oo uu ka dhici hoono shirka midowga Yurub iyo Afrika, waxa uuna booqashadiisa ku soo gebagabayn doonaa dalka Ghana, arrintaa oo muujineysa in Faransiisku uu sidoo kale doonayo in uu ganacsi la yeesho waddamada ka baxsan kuwii uu gumeystay.