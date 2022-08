Jarmalka: Laba qof ayaa ku dhintay weerar gaari lagu jiirsiiyay dad Muenster

7 Abriil 2018

Booliiska Jarmalka ayaa sheegay in gaari la jiirsiiyay goob ay dad badan ku sugnaayeen oo ku taalla waqooyi galbeed magaalada Muenster, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof.

Ugu yaraan 30 qof ayaa la dhaawacay, iyada oo booliiskuna ay sheegeen in lix ka mid ah dadkaasi ay dhaawacyadoodu halis yihin.

Saraakiisha Jarmalka ayaa sheegay inaysan jirin wax muujinaya in weerarkaan ay geysteen rag hubeysan oo islaamiyiin ah.

Warbaahinta Jarmalka ayaa sheegtay in darawalka gaarigan uu maskxada ka xanuunsanayay.

Wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Herbert Reul ayaa xaqiijiyay in ninkaan uu u dhashay Jarmalka, isaga oo sheegay in uusan ahayn qaxooti, waxa uuna intaasi ku daray in illaa iyo haatana aysan wax cadeyn ah oo muujinaya inuu xiriir la lahaa koox islaamiyiina.