Xildhibaan Ingiriis ah oo FIFA ka dalbaday in la baadho eedaha Qatar loo jeediyey

Gudoomiyaha gudi hoosaadka dhaqanka iyo ciyaaraha ee baarlamaanka Ingiriiska ayaa ka dalbaday xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA in uu bilaabo baadhitaan madax bannaan oo lagu ogaanayo eedaha sheegaya in Qatar baal martay xeerarka u yaal [xidhiidhka] markii ay ololaha ugu jirtay marti gelinta tartanka Koobka Aduunka ee 2022 iyo in kale.

Damian Collins ayaa waxa uu sheegay in "eedahaa culus" ee uu baahiyey wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa Ingiriisku, ay yihiin kuwo mudan in baadhitaan madax bannaan oo FIFA hormuud u tahay la sameeyo, si loo ogaado xaqiiqadu waxa ay tahay.

Waxa kale oo uu intaa ku daray oo yidhi "hadii Qatar ay baal martay xeerka waa in la ciqaabaa".

Gudida sare ee qabanqaabada tartanka Koobka Aduunka ee 2022 ee dalka Qatar oo eedahaas qoraal ay kaga falcelinayso soo saartay ayaa ku tidhi "waa been dhamaan eedaha wargeyska Sunday Times baahiyey".

Wargeysku waxa uu sheegay in uu helay qoraallo sir ah oo muujinaya in guddida qabanqaabada ee Qatar ay shirkad Maraykan ah oo ka shaqaysa dacaayadaha iyo saraakiil hore oo u shaqayn jiray wakaaladda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da ay u kiraysteen in ay sumcadda ka dilaan dalalkii tartarka kula jiray, gaar ahaa Maraykanka iyo Australia.

Waxaanu wargeysku intaa ku daray in ujeedada ololahaa laga lahaa ahayd in labadaa dal laga faafiyo dacaayad ah in aan marti gelinta ciyaaraha Koobka Aduunka aan shacabkoodu danaynayn labadaa dal, hase yeeshee eeddaas way beeniyeen masuuliyiinta Qatar.

Qatar waxay kaga guulaysatay dalalka Maraykanka, Australia, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed tartankii ay ugu jireen marti gelinta tartanka Koobka Aduunka ee 2022.