Dadkii ugu horreeyey ee maqalka la' oo bilaabay wadidda gawaarida dadweynaha

Lahaanshaha sawirka GOYOHAN TAX Image caption Dual Tablets

Magaalo madaxda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul ayaa markii ugu horraysay abid lagu arkay dhagoolayaal gawaarida dadweynaha ku dhex wada waddooyinka waaweyn ee maaladaas.

Arrintan ayaa timid kadib markii uu soo baxay software dadka dhagoollada ah caawinaya wadidda gaawirada, arrintaas oo hoos u dhigaysa faquuqa lagu hayo dadka aan waxba maqal.

Sida laga soo xigtay wargayska Korean Times, labo qof oo maqalka la' ayaa toddobaadkaan bilaabay in ay qaadaan dadka rakaabka ah oo ay geeyaan daafaha magalada, ayagoo gacan ka helaya software ay soo saartay sharikad lagu magacaabo Coactus oo dalkaas laga leeyahay.

Wakaaladda wararka ee Yonhap oo sharraxaysa qaab uu software-kan u shaqeeyo ayaa sheegaysa in labo Computer gawaarida looga dhajiyay horay iyo gadaal, kuwaas oo isku xiran ayna sameeyeen sharikadaha "Goyohan Taxi" iyo "Silent Taxi" app.

Barnaamijkan ayaa waxa uu codka u baddalaya farriin, wuxuuna rakaabka u oggolaanayaa in ay qeexaan halka ay u socdaan iyo qaabka ay lacagta u bixinayaan.

Waxaa barnaamijkan sameeyey koox arday ah oo magaaladaasi daggan, oo uu hormuud u ahaa Injineer lagu magcaabo Song Min-pyo.

Lahaanshaha sawirka GOYOHAN TAXI Image caption CEO Song Min-pyo

" Waxaan doonaynaa in dadka dhagaha la' aan u abuurno fursado shaqo oo badan" Mr Song ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka Korea Times.

Mr Song ayaa sheegaya in ay dhiirri galisay hal abuurka ay daahfurtay sharikadda kiraysa gawaarida dadweynaha ee Uber bishii May 2015-kii oo kor ugu qaadday wacyi galinta ku aaddan dadka maqalka la', taas oo barnaamijkeeda ku dartay tilmaamo gaar ah oo ay adeegsadaan darawalladeeda maqalka naafada ka ah,

Yonhap ayaa sheegaysa in sharikadda Coactus ay ku rajo wayn tahay in darawallo badan oo dhaga la' oo wadada kusoo jira ay arrintani ka caawin doonto in ay faquuqa ka baxaan markii la shaqaalaysiiyo dareewallo badan oo maqalka naafo ka ah.

In ka badan 255,000 oo qof oo ku nool LKuuriyada Koonfureed ayaa maqalka Naafo ka ah, sida ay sheegtay wasaarrada Caafimaadka ee dalkaas.