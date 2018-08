Uganda: Bobi Wine oo loo diiday in uu dalka ka baxo

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Bobi Wine

Booliska Uganda ayaa u diiday hoobalka siyaasiga noqday ee Bobi Wine, in uu ka dhoofo dalka oo uu dibada isku soo daweeyo. Qareenkiisa ayaa sheegay in Dhoolli (Ambaalaas) boolisku leeyahay lagaga qaaday garoonka diyaaradaha ee Entebbe.

Af-hayeen booliska u hadlay ayaa BBC-da u sheegay in maamulku doonayo in uu baadhitaan caafimaad ku sameeyo maadaama oo Bobi Wine sheegay in jidh dil loo geystay markii la xidhay laba todobaad ka hor.

Muuqaal ay Bobi Wine xaaskiisu ku baahisay Facebook ayaa la moodaa inuu ka muuqdo isaga oo baabuur ka dhex dhawaaqaya oo ay booliska rabshadaha ka hor tagaa ku gedaamanyihiin.

Hoobalkan oo haatan Madaxweyne Yoweri Museveni ku noqday mucaarad dhaliil adag ayaa, waxa loo qaaday isbitaal dawladdu leedahay oo madaarka 35 KM u jira. Waxaanay maamulku sheegeen in ay doonayaan in ay baadhitaan caafimaad ku sameeyaan dhaawacyada sida la sheegay ka soo gaadhay jidh dil ay ayskari u geysteen intii uu xabsiga ku jiray.

Maxaad ka taqaan ninka isku taagay Madaxweyne Museveni

Xubin barlamaan oo lagu dabiibayo Isbitaal militari ku yaalla Uganda

Laakiin qareennada ayaa sheegay in hoobalku u baahanyahay daryeel caafimaad oo degdeg ah.

Bobi Wine iyo laba iyo soddon qof oo kale ayaa lagu eedeeyey khiyaamo qaran ka dib markii sida la sheegay ay shiideen baabuur uu madaxweynuhu la socday.

Farancis Zaake oo ah xildhibaan kale oo isna laba todobaad ka hor loo diiday in uu dalka ka baxo si uu daryeel caafimaad dibadda ugu doonto, ayaa isna isla isbitaalkaa la geeyey Bobi Wine ku jira.

Boolisku waxay sheegeen in uu ka baxsaday isbitaal ay leeyihiin oo lagaga daweynayey dhaawacyo gaadhay markii la soo qabanayey. Waxaana la filayaa in isaga, Bobi Wine iyo dadkii kale ee la socday maxkamad la soo wada taagi doono.