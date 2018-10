Warbaahinta reer galbeedka oo qaadacday ka qeybgalka shirka ka dhacay Riyaad

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Sawirka Jamaal Khaasoqji oo nin ka mid ah dadkii Istanbul mudaharaadka ka dhigay sito

Shrikadaha warbaahinta ayaa isaga baxaya ka qeybgalka shirk u saabsan maalgashiga oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Riyaadh ee dalka Sucuudiga sababo la xiriira walaac ay shirkadahaasi ka muujiyeen weriye u dhashay Sucuudiga oo la la'yahay.

Jamal Khashoggi ayaa la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay muddo haatan laga joogo toban maalmood kaddib markii uu booqday qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay gudaha magaalada Istaanbuul ee dalka Turkiga.

Shirkadahan warbaahineed oo ay ka mid yihiin wargeysyada The New York Times, iyo the Economist, ayaa la sheegayaa in ay go'aansadeen in aysan ka qeyb galin kulankaasi oo lagu wado in ay ka soo qeybgalaan ganacsatada dunida ugu caasnan.

Wararkii ay BBC-du ka qortay arrimahaasi waxaa inoo haya Fardowsa Maxamed Cilmi.

Tan iyo markii la wayaay meel uu jaan iyo cirib dhigay Jamaal Khashoggi, saraakiisha sar-sare ee Sucuudigu waxa ay go'aansadeen in aysan ka hadlin arrinta weriyahan, waxaase dhammaantood ay beeninayeen suurtagalnimada in la qafaashay kaddibna la dilay.

Balse safiirka Sucuudiga u fadhiya London Maxamed Bin Nawaf Al-Sacuud ayaa BBC-da u sheegay in uu jeclaan lahaa in uu ogaado xaaladda dhabta ah ee weriyahaasi balse ay tahay in uu ka war sugo natiijada baaritaan wada jir ay u sameynayaan waddamada Sucuudiga iyo Turkiga.

Cadaadiska ayaa haatan ku sii kordhaya dowladda Sucuudiga, waxaana haatan ay shaaciyeen shirkadaha warbaahinta ee reer galbeedku in aysan ka qeybgali doonin shir dhaqaalaha looga hadlayo oo la filayo in uu ka dhaca magaalada Riyaad maalmo gudahood.

Balse mar sii horreysay ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in arrinta weriyanah awgeed uusan diyaar u ahayn in uu hakiyo heshiis Mareykanka uu hub uga iibinayay Sucuudiga, kaa oo uu ku baxayo in kabadan boqol bilyan oo dollar.

Waxa uu Trump sheegay in haddii uu hakiyo heshiiskaasi ay ka dhigan tahay in shaqo la;aan baahsan ay soo wajaheyso Mareykanka.

Haseyeeshee hadalkaasi Trump waxaa dhaliilay xildhibaan ka tirsan aqalka Senate-ka ee Mareykanka oo lagu magacaabo, Chris Van Hollen, kaa oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in maamulka Trump uu indhaha ka qabsado ficillada Sucuudiga oo loo ogolaado in Sucuudigu uu sameeyo waxa uu doonayo.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa dhankiisa sheegay in uu aad uga walaacsan yahay xaaladda weriyahan Sucuudiga u dhashay ee markii ugu dambeysay lagu arkay gudaha qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay Istaanbuul.

Jamaal Khashoggi ayaa qoraalladiisa iyo wareysiyada uu siiyo warbaahinta aad ugu dhaliili jiray dowladda Sucuudiga waxa uuna muddo ahaa nin aad ugu dhow boqortooyada ka hor inta uusan iskiis musaafuris u aadin dalka Mareykanka.