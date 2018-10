Baadarigii Mareykanka u dhashay Andrew Brunson oo Turkigu sii daayay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Andrew Brunson

Maxkamad ku taal dalka Turkiga ayaa xabsiga ka siideysay baadari Mareykan ah oo xarigiisu uu ka dhashay in uu xumaado xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Turkiga.

Andrew Brunson ayaa horey ugu xukunnaa saddex sano oo xarig ah, taa oo uu ku muteystay sida ay sheegtay dowladda Turkiga taageerida kooxaha argagixisada balse shalay ayaa la fasaxay maadaama uu laba sano ku jiray xabsiga.

Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay siidenta badarigan waxa uuna sheegay in baadarigaasi uu Mareykanka ku laaban doono sida ugu dhakhsaha badan. Xirnaanshaha baadariga ayaa sababtay in xiriirka Mareykanka iyo Turkiga uu xumaado, hoos u dhacna uu ku yimaado lacagta Liiraha ee Turkiga, kaddib markii cunaqabteyno, canshuuro iyo handadaado badan loo soo jeediyay Turkiga.

Waxaa lagu eedeeyay inuu taageerayay waxa uu Turkigu ugu yeero kooxo argagixiso oo ka dambeeyay inqilaabkii fashilmay ee 2016, eedeymahaasi oo uu marwalba beeninayay.

Balse haatan Andrew Brunson oo ah baadari kirishtaan ah oo ku xirnaa halkaan labo sano ayaa xabsiga laga sii daayay.

Ugu dambeyn, waxa ay u muuqataa in cadaadiskii siyaasadeed iyo midkii dhaqaale ee Turkiga la saaray laga aqrisan karo wajiga Brunson.

Haseyeeshee, Xiriirka Turkiga iyo Mareykanka ayaa haatan la filayaa inuu caadi kusoo noqdo.

Balse kumanaan kun oo qof oo kale oo halkaan sheeganaya in si sharcidaro ah ay xabsiga ugu jiraan ayaanan dowladda Mareykanka u doodeynin.

Madaxweyne Turmp ayaa sheegay in uusan la galin Turkiga heshiis lagu sii daynayo baadarigan u dhashay Mareykanka.

Haatana baadarigu waxa uu u dib ugu noqonayaan Maraykanka isaga oo sii maraya Jarmalka kadib markii ay sii deysay maxkamada Turkiga.

Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, Mike Pompeo, ayaa ugu baaqay Ankara inay sidoo kale sii deyso maxaabiista kale ee Mareykanka.

Mr Trump oo kula hadlayay taageeriyaashiisa isku soo bax ka dhacay xalay Ohio ayaa carabka ku dhuftay sii deynta baadarigan.

William Devlin, oo ah baadari kasoo jeedo New York taageerayayna kiiska lagu sii daaynayay Andrew Brunson ayaa maanta ku sugnaa maxakmada Izmir.

Waxa uu BBC u sheegay in iyada oo aan dib loo eegeyn sababtii loo xiray baadarigan in uu ku faraxsan yahay natiijada ugu dambeyn ah in la sii daayay.