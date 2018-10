Waraysi: Gabadh Soomaaliyad ah oo dhugdhugley (mooto) ku wadata India

Marka ay dalka gudihiisa joogaan way ku adagtahay haweenka Soomaalida ah in ay wadaan dhugdhugleyda ama mootada iyo xataa in ay raacaan ba.

Hase yeeshee dalalka qalaad ee aan wax dhib ah looga arag in haweenay kaxaysato gaadiid nooca uu doonaba ha ahaadee way u fududahay oo si sahlan ayay dumarka Soomaaliduna ula falgalaan. Dalka India oo dhugdhuglaydu tahay gaadiidka ugu badan ee dad badanaa kaxaystaan ayaa waxa ku nool gabadh Soomaaliyad ah oo si sahlan ugu taxtaxaashta wadooyinkaa dalkaas mooto ay wadato. Bashiir Maxamed Caato oo dhawaan halkaa safar shaqo ku gaadhay ayaa la kulmay inantaas oo warbixintan ka diyaariyey.