Maxkamadda Cadaaladda Yurub oo xukun ka soo saartay dacwad dhadhanka cuntada ah

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Maxkamadda ugu sarraysa ee Midowga Yurub ayaa waxay xukuntay in aan xeerka lahaanshaha xuquuqda lagu dabaqi karin dhadhanka, waxaanay xukunkaa ka soo saartay dacwad ka taagnayd Burcadka [cheese] Holland soo saarto.

Maxkamadda Caddaaladda ee Yurub waxay sheegtay in dhadhanka cuntadu yahay "wax kala duwan oo dookha qofka ku xidhan" sidaa awgeed na aan lagu dabaqi karin xeerka lahaanshaha xuquuqda.

Maxkamadda waxa la hor geeyey dacwad ah lagu oogay Burcadka iyo sooska ay soo saarto shirkadda Levola.

Levola ayaa waxay ku dacwoonaysay in shirkad kale oo soo saarta Burcadka la yidhaa Witte Wievenkaas , ay ku xad gudubtay xuquuqdii lahaanshaha dhadhanka.

Waxaanay shirkaddu sheegtay in Burcadkeeda Heksenkaas farsamada lagu sameeyaa tahay mid sharciga lahaanshuhu ilaalinayo, waxaanay ka dalbatay maxkamadaha in shirkadda kale ee soo saarta Witte Wievenkaas la faro in ay joojiso iibinta iyo soo saarka Burcadkaas.

Maxkamadda Caddaaladda Midowga Yurub waxa dacwadda u gudbisay maxkamadda racfaanka ee Holland si ay xukun uga soo saarto in dhadhanka cuntada xeerka lahaanshaha lagu dabaqi karo iyo in kale.

Kit Kats, Tofu iyo Champagne

Go'aankii ay soo saartay Maxkamadda Yurub waxay ku sheegtay in hadii la doonayo in shay dhadhankiisa lagu dabaqo xeerka lahaansha, waa in dhadhanka cuntadaasi yahay "mid si gaara loo hindisay" isla markaana uu buuxiyaa labadan shardi:

•In uu yahay hal abuur maskaxeed oo ugub ah.

•In uu leeyahay "wax muujinya" in hal abuurkaasi leeyahay "wax si buuxda loogaga sooci karo dhadhanka cuntada lamid ah"

Waxaanay maxkamaddu go'aamisay in "dhadhanka cuntada aan lagu sooci karin tilmaan iyada u gaar ah" waxaanay sheegtay in dhadhanku yahay "wax lagu garto waayo aragnimo hore oo ah in qofku waxaa wax la mid ah hore u dhadhanshay, kuwaas oo aan wax badan ku kala duwanayn". Waxaanay sheegtay in waxyaabaha saameeya dhadhanka ay ka mid yihiin da'da qofka, nooca cuntada.

Burcadka Heksenkaas waxa markii ugu horaysay soo saartay 2007 shirkad Holland laga leeyahay oo soo saari jirtay khudradda markii dambena laga iibiyey shirkadda Levola sanadkii 2011. Hase yeeshee shirkadda Smilde ayaa bilowday in ay Burcadka Witte Wievenkaas sanadkii 2014-kii u samayso shirkad dukaamo waaweyn ku leh Holland.

Ma aha markii ugu horaysya ee Maxkamadda Caddaaladda Yurub ay xukun ka soo saarto dacwado la xidhiidha cuntada iyo cabitaanka.

-Bishii Juulaay 2018 waxay xukuntay in aanu jirin xeer ilaalinaya Kit Kat, kaas oo nabar weyn ku noqday shirkadda soo saarta ee Nestle oo muddo dheer u dagaalamaysay in sharciga lahaanshaha lagu dabaqo, Jokolaytka [Chocolate] ay soo saarto.

-Bishii Juun 2017 waxay xukuntay in cuntooyinka dhirta laga sameeyo sida tofu aan laga mid dhigi karin cuntooyinka caanaha laga sameeyo.

-Bishii Diisember 2017 waxay laashay dacwad uu waday urur u ololeeya shirkadaha sameeya khamriga Champane ka waxaanay xukuntay in shirkad dukaamada qiimaha jaban wax ku iibisaa ay ku qori karto khamriga ay iibiso Champagner Sorbet maadaama oo 12% uu ka samaysanyahay Champagne.