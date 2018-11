Suuriya: Weerarka Kiimikada Xalab oo horseeday duqaymaha diyaaradaha Ruushka

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Tiro kamid ah shacabka magaalada Xalab ayaa neefta ku dhegtay markii Kiimiko lagu weeraray halkaasi

Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa duqayn cirka ah ka gaystay deegaanno ay ku xooggan yihiin mucaaradka Suuriya, wuxuuna ku eedeeyay maleeshiyaadka ka dagaallamo Suuriya in hub Kiimiko ah ay ku weerareen magaalada Xalab ay dowladda haysato.

Dowladda Suuriya iyo Ruushka waxay sheegeen in weerarka Kiimikada ah ay ku dhaawacmeen 100 qof oo ay neefta ku dhegtay.

Fallaagada ka dagaallanta Suuriya waxay beenisay in Kiimiko ay ku weerareen halkaasi isla markaasna eedeymaha loo jeediyay ay ku sheegeen in looga golleeyahay in lagu weeraro goobaha ay mucaaradka haystaan.

Qaybo kamid ah magaalada Xalab, gaar ahaan gobollada Xums iyo Idlib waxaa gacanta ku haya maleeshiyaad uu taageero Turkiga.

Axaddii ayay ahayd markii wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ay sheegtay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen saldhigyada militari ee maleeshiyaadka ayna burburiyeen balse kama aysan hadlin khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi.

Mar sii horreysay, kooxda la socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ee uu fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegay in 100 qof oo isugu jiro carruur iyo haween la daweeyay kaaddib markii neefta ay ku dhegtay, waxayna arrintaasi ka dambeeysay markii Sabtidii la duqeeyay galbeedka magaalada Xalab.

Xukuumadda Dhimishiq iyo Ruushka waxay leeyihiin kooxaha mucaaradka waxay adeegsanayaan sunta Koloorinka ee la mamnuucay.

Zaher Baddal oo ah madaxa dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Xalab ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu yahay weerarkii ugu horreeyay ee sunta loo adeegsaday ee ka dhaca magaalada tan iyo sannadkii 2011-kii oo ay dagaallada bilaabmeen.

Dalalka reer galbeedka iyo Qaramada Midoobey waxay ku eedeeyeen ciidammada dowladda Suuriya in marar badan deegaanada mucaaradka ay ku weerareen hubka Kiimikada.