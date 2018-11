Lahaanshaha sawirka GEOFF PEARSON Image caption Dibiga ayaa la waayay cid iibsata

Dibigan ayaa daaqa cawska, isagoo joog ahaan ka sareeya lo'da kale ee lagu xanaaneeyo galbeedka dalka Australia. Culeyska dibigan oo gaaraya 1,400 kilo, isagoo dherarkiisu na yahay 6 fiit, da'diisu na tahay toddobo sano ayaa waxaa la rumeesanyahay inuu yahay dibiga ugu weyn dalka Australia oo ay ku nool yihiin malaayin lo' ah.

Ninka iskaleh dibigan oo lagu magacaabo Geoff Pearson ayaa bishii aynu soo dhaafnay mar uu damcay inuu xaraasho waxaa kawaanleyda ay shegeen in aysan xakameyn karin dibigan oo aysan gowrici Karin, madaama uu aad u weynyahay, waxaana taasi ay keentay inuu gowrac ka badbaado.

Dibigan ayaa waxaa haatan la sheegayaa in inta noolashiisa ka dhiman uu ku noolaan doono Preston feedlot ee dalka Australia.

Milkiilaha dibigan ayaa markii hore u soo iibsaday, si uu hordhaan ugu noqdo xoolaha kale, waxaana la dhufaanay ama laga tumay xininyaha da'diisu markay heyd sanad.

Ninka iskaleh ayaa sidoo kale sheegay in uusan wax dhib ah ku heyn dadka.

''Mar walba waxaa uu ahaa neef aad uga weyn lo'da kale, neefafkii lamidka ahaa iyagoo da' yar ayaa la gowracay, isaga na beec ayaa lagu la'yahay, marka waxaana go'aansaday in faraha laga qaado'' waxaa sidaasi saxaafadda u sheegay Mr Pearson oo ah ninka iskaleh dibiga.

Ninkan ayaa waxaa kale oo uu sheegay in ay ay soo mareen neefaf badan oo lo' ah, uu na ogaaday in dibigan uu aad u koroya, haatan na uu ka quustay in la iibsado, madaama uu aad u weynaaday.

Mr Pearson oo xanaaneysta lo' ay tiradeedu dhantahay labaatan kun ayaa sheegay in marnaba uusan ku fikirin in uu sidaasi u weynaan doono.

Sida lagu sheegay buug lagu keydiyo waxyaabaha taariikhiga, dibiga ugu weyn caalamka oo la cabiray sannadkii 2010-ka ayaa wxaaa lagu sheegay inuu yahay Bellino oo cabirka dherekiisu uu gaarayo 2.027m, kuna nool dalka Talyaaniga.