Image caption Ciyaaryahan telefishinka kala socday kooxdiisa oo geeridiisa xuseysa

Fernando LaFuente ayaa sheegay inuu "daawanayay tacsidiisa" ka dib markii koox uu horay ugu ciyaari jiray ay soo tabisay geeridiisa.

Markii ay kooxdii uu u ciyaari jiray ee Ballybrack FC u sheegeen xiriirka kubadda cagta ee gobolka Leinster oo ka tirsan dalka Ireland in LaFuente uu ku geeriyooday shil gaari, mid ka mid ah ciyaarihii loo qorsheeyay ayaa dib loo dhigay kuwo kalena waxaa la amray in daqiiqad aamusnaan ah laga horumariyo, si loo xuso geerida ciyaartooygan.

Laakiin isagu ma uusan dhimanin wax dhaawac ahna ma uusan soo gaarin.

Kooxda ayaa raalli galin ka bixisay arrintan, xiriirka kubadda cagta ee gobolkana waxay billaabeen baaritaan ku saabsan dhacdada.

"Howsha waxay ka billaabatay in la ii soo diro dhammaan wararka ku saabsan arrintan - sidaas ayaana ku ogaaday inaan dhintay", ayuu yiri LaFuente, mar uu la hadlayay idaacadda RTE.

LaFuente oo dhawaan ka tagay kooxda Ballybrack, una wareegay kooxda Galway ayaa sheegay in isbuucii la soo dhaafay waxaa la soo xiriirtay kooxdiisii hore, waxayna ku wargaliyeen in mar dhow uu maqli doono war ku saabsan inuu shil galay, madaama ay shegeen in aysan ku faraxsaneyn inuu ka tago kooxdaasi.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray "waan ogaa iney jiri doonaan sheekooyin noocaas ah oo aniga igu saabsan laakiin waxaan u maleynayay iney noqonayaan anigoo lugta ka jabay ama wax la mid ah.

"Shalay anigoo guriga jooga oo soo dhammeystay shaqadeyda, xilli aan ku ciyaarayay internet-ka ayey igu dheheen: 'waxaad noqotay qof caan ah'.

"Waxba kama soo qaadin, waayo waxay ila ahayd iney dhaheen lugta ayuu ka jabay, wax wal wal ah ima soo food saarin sababtoo ah kooxdooda uma sii ciyaareynin dhibna uma arkeynin. Waa been qof walba ayaana iska sheega".

Lahaanshaha sawirka RTE. Image caption Fernando LaFuente

Laakiin LaFunte sida uu moodayay ma ahayn, waxaana mar qura la shaaciyay inuu dhintay.

Intii uu wareysiga bixinayay ayuu yiri: "In kastoo ay xanuun badantahay in qof 20 jir ah oo mustaqbal wanaagsan leh uu geeriyoodo, haddana tani waxay ahayd wax lagu qoslo, sababtoo ah aniga ayaaba daawanayay tacsideyda".

Ciyaar ay kooxda Ballybrack la yeelan lahaayeen kooxda kale ee Arklow ayaa la baajiyay ka dib markii ay warkaas shaaciyeen, xiriirka kubadda cagta ayaana wargeysyada maxalliga ah ku ku faafiyay geerida ciyaartogaas, iyagoo tacsi u dirayay ehaladiisa iyo asxaabtiisa.

Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta David Moran ayaa idaacadda RTE u sheegay in xoghayihii kooxda uu xilka iska casilay maalintii Talaadada ahayd.

Baaritaannada ay sameynayaan xiriirka kubadda cagta ee gobolka ayaa lagu ogaan doonaa waxa ku kallifay kooxda iney warka been abuurka ah faafiso.