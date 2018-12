Xildhibaan Mareykan ah oo aqalka Senet-ka geeyay hindise sharciyeed ku saabsan bisadaha

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Bisad

Xildhibaan katirsan aqalka Sennet-ka ee dalka Mareykanka ayaa Senet-ka hor-geeyay hindise sharciyeed dhigaya in wakaaladda beeraha ee dalka Mareykanka ay joojiso bisadaha yaryar ee inta la dilo, kadib na loo adeegsado baaritaanada.

Mas'uulkan oo laga soo doorto Oregon ayaa sheegay in wakaaladda beeraha ay sannad walba xanaaneyso bisado gaaraya boqol, kadib na loo adeegsado baaritano la xiriirta nooc kamid ah dixiriga oo laga qaado biyaha wasakheysan, kaasi oo xitaa u gudbi kara caruurta aan wali dhalanin.

Bisadaha ayaa la sheegay inay ay yihiin xayawaanka keliya ee saxaradooda laga helo dixiriga. Bisadahan ayaa lagu quudiya hilib wasakheysan, si baaritaan loogu samaeeyo saameynta ka dhalata dixiraga.

Mukulaasha ayaa la dilaa marka la dhameeyo cilmi barista, balse Mr Merkley waxaa uu sheegay in uu aminsanyahay in dib loo xanaaneeyo oo la koriyo.

Waxaa kale oo uu sheegay in dhaqaatiirta xoolaha daweeya ay u shegeen in bisadaha yaryar la dilo inta aysan da'doodu gaarin saddex bilood, waxaana uu inta raaciyay in si wanaagsan loo daaweyn karo.

Wakaalada beeraha ee Mareykanka oo ka hadashay arrinkan ayaa sheegay in tirada bisadaha ee ay cilmi barista u adeegsadaan aysan gaareyn boqol, waxaana ay intaa raaciyeen in marwalba ay ku dedalaan in la yareeyo tirada.

Wakaaladda beeraha ee USDA ayaa sidoo akle sheegtay in marnaba aanan dib loo xananeyn karin bisadaha, madaama ay khatar horleh ku keeni karaan dadka iyo bisadaha kale.