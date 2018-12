Milateriga Burundi oo diiday hannaanka ciidammada looga saarayo Soomaaliya

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Milateriga Burundi

Milateriga dalka Burundi ayaa ka soo horjeestay codsi uga yimid midowga Afrika oo ahaa in kun askari oo kamid ah ciidammadooda katirsan AMISOM ay kala soo baxaan Soomaaliya marka la gaaro dhamaadka bisha Febraayo ee sannadka 2019-ka.

Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku soo warranatay in war qoraal ah oo ka soo baxay afhayeenka milateriga Burundi oo lagu magacaabo Floribert Biyereke lagu sheegay in milateriga dalkaasi ay dowladda Burundi weydiisan doonaan in si siman ciidammada la saarayo loogu qeybiyo dalalka ciidammada ay ka joogaan Soomaaliya, halkii ciidammada Burundi oo keliya laga soo saari lahaa.

Burundi oo ah dalka labaad ee ciidammada ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxaa ay AMISOM ku biiriyeen ciidan gaaraya 5,400 oo askari, halka dowladda Uganda na ay Soomaaliya geesay ciidamo dhan 6,200 oo aksari.

Midowga Afrika ayaa horay u sheegay in si tartiiib tartiib ah ay ciidammadooda uga saarayaan Soomaaliya, si ciidammada Soomaalida loogu diyaariyo in ay la wareegaan ammaanka dalka.

Ciidamo ka socda AMISOM ayaa markii ugu horeesay la geeyay Soomaaliya sannadkii 2007-dii, si ay u taageeraan dowladihii ku-meelgaarka ahaa ee dagaalka kula jiray Al - Shabaab.