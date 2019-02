Siyaasi aad u necbaa diinta Islaamka oo soo Muslimay

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption oram Van Klaveren

Siyaasi horay uga tirsanaa xisbiga midigta fog ee Geert Wilders, aadna u necbaa Islaamka ayaa isniintii aynu soo dhaafnay ku dhawaaqay in uu qaatay diinta Islaamka.

Joram Van Klaveren oo horay loogu yaqaanay naceybka uu u qabo diinta Islaamka ayaa sheegay in uu iska dhaafay dhaleceynta diinta Islaamka, haatan na uu qaatay diinta islaamka. Mr Joram aya sidoo kale sheegay in uu qoray Buug uu kaga hadlayo diinta islaamka.

"Intii aan qorayay buugan, waxaan arkay waxyaabo aad u badan oo badalay fikirkii aan ka heystay diinta islaamka, taasi oo aan aaminsanahay in aysan wax xikmad ah ku jirin". Ayuu yiri Joram.

Warbaahinta maxaliga ee dalka Holand ayaa kusoo warranatay in siyaasigan uu ahaa mid aad u neceb dadka heysta diinta islaamka oo waxaa uu mar diinta Islaamka ku tilmaamay mid "been abuur ah".

Sidoo kale Qur'aanka Kareemka ayuu ninka soo Islaamay horay ugu tilmaamay mid "sun ah" waxaana aad loo xusuusta hadal uu horay u yiri oo ahaa in "dhibaatada ugu badan ee adduunka ka taagan ay tahay Islaamka".

Joram Van Klaveren ayaa horay uga tirsanaa barlamaanka dalka Netherland sannadihi 2010-ka ilaa iyo 2014-ka, waxaana uu isaga baxay xisbigii uu katirsanaa, isagoo na sameystay xisbiga uu leeyahay.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Joram Van Klaveren ayaa horay uga tirsanaa barlamaanka dalka Netherland sanadihi 2010-ka ilaa iyo 2014-ka

Joram ayaa mar wax laga weydiiyay bal in uu ka qowmameynayo hadaladii uu ka yiri yiri Islaamka ayaa waxaa uu sheegay in waxwalba oo uu yiri xiligaasi ay khaldanayaeen, waxwalba oo uu yiri na ay ugu wacneyd siyaasadaha xisbiga PVV oo uu sheegay inay aaminsanayeen in waxwalba oo xun lala xiriiriyo Islaamka.

Sidoo kale Arnoud van Doorn oo isna horay uga tirsanaa isla xisbigii uu ka tirsanaa Jarom ayaa horay u qaatay diinta islaamka, waxaana uu Jarom ugu hambalyeeyay go'aanka uu qaatay.

Dalal badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa sannadihii dambe waxaa kusoo badanayay dadka qaadanaya diinta islaamka. Baaritaan la sameeyay dhowr sano kahor ayaa lagu oggaaday in diinta Islaamka ay tahay diinta ugu faafidda badan caalamka.

Baaritaankan oo ay horay ay u sameesay hay'adda Pew Research Center ayaa muujinaya in marka la gaaro sannadka 2070-ka ay Muslimiinta ka badan doonta Krishtanka.

Pew Research Center aya sidoo kale warbixintii ay soo saartay ku muujisay in dadka Krishtanka ee ku nool dalalka Britain iyo Fransiiska ay tiradoodu boqolkiiba konton hoos u dhici doonto sannadka 2050-ka, halka boqolkiiba toban dadka ku nool Yurub na lagu wado in mustaqbalka ay qaataan diinta islaamka.

Mareykanka ayay warbixintu sheegtay in hal qof oo kamid ah konton kii qof ee ku nool dalkaasi ay sannadka 2050-ka qaadan doonaan diinta islaamka.