Askarta ONLF oo lagu daray ciidamada deegaanka

Image caption Qaar ka mid ah ciidamada ONLF

Tan iyo markii ay heshiiyeen dowladda Itoobiya iyo jabhadda ONLF ayaa waxa muuqatay in labada dhinac ay aad isugu soo dhawaanayeen.

Xaflad xalay ka dhacday magaalada Jigjiga ayaa lagu mideyay ciidammada deegaanka iyo kuwa jabhadda ONLF, oo markii hore gooni u degenaa tan iyo markii ay yimaadeen deegaanka.

Waxaa xafladda ka soo qeyb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ONLF, odayaal dhaqameedyo, hogaamiyaasha bulshada iyo saraakiil ka tirsan Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.

"Kun toddobo boqol iyo afartan dagaalamyaal ka tirsan ONLF ayaa la midoowday ciidamada deegaanka", Fana ayaa sidaasi sheegtay.

Wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga, Cabdinaaisr sheikh Maxamed Xikam oo arrintan ka wareystay Admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo ah gudoomiyaha Jabhada O.N.L.F ayuu u sheegay in aad ugu faraxsanyhay in la qabto xaflad lagu mideeynayo Somaalida deggen dawlad deegaanka Soomaalida.

Image caption Maxamed Cumar Cismaan wareysi siinaya weriye Cabdinaaisr sheikh Maxamed Xikam

"Waa xaflad soo dhameeystirtay halgankii dheeraa ee muddada dheer socday, guulihii umadda ay hiigsanysayna wax badan ayaa laga gaaray", ayuu yiri Maxamed Cumar Cismaan.

"Waa markii ugu horreeysay ee fursad noocaan tan la mid ah ay isugu yimaadaan dhamaan ururradii gobanima doonka iyo dhammaan shacabka oo ay hadafkoda ku gaaran hab nabad-galyo ah", ayuu intaasi ku daray Mr Maxamed.

Heshiiska dhex maray Jabahadda ONLF iyo Itoobiya

Magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea waxay wadahadallo ku dhex mareen xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda ONLF, halkaas oo ay labada dhinac ku kala saxiixdeen heshiis nabadeed.

Caddaani Hirmooge afhayeenka ururka ONLF wuxuu sheegay "Waxayaabaha Itoobiya ay u gudbyen ajanda ahaan oo ay ka wada hadli doonaan iney ka mid tahay aaya ka talinta oo ay wadahadalka ku jirto".

Lahaanshaha sawirka MUSTAFA OMER/TWITTER Image caption Wadahadalka Asmara ee Itoobiya iyo Ururka ONLF

Qodobka ugu weyn wuxuu ahaa xabbad joojin, taasoo ay ONLF dhankeeda kaga dhawaaqday dhowr bilood ka hor, Itoobiyana ay sidaa kaga saartay "Liiska ururrada argagixisada ah".

Dadka qaar waxay u arkaan in uusan ahayn heshiis kama dambays ah oo labada dhinac dhex maray.

Xoghayaha arrimaha dibadda ee ONLF, Axmed-Yaasiin Sheekh Ibraahim, wuxuu BBC u sheegay in ay ku heshiiyeen in "ONLF ay hawlaheeda si nabdoon u sii wadato". Wuxuu intaa ku daray in la isku afgartay in wadahadallada la sii wado.

Arrin middaas u dhow waxaa qaba C/raxmaan Ismaaciil Cadami oo ka faallooda arrimaha gobolka. Wuxuu ku tilmaamay heshiiska "mid hordhac ah, sida in colaadda la joojiyo iyo in wadahadallada la sii wado".

Sideey u arkaan qabaa'ilka kale ee ku nool kililka?

ONLF waxay hore u sheegtay, sida muuqatana ay weli ku adkaysanaysaa, in mudnaanta koobaad la siiyo aaya-ka-tashiga, iyo in afti la qaado, si loo ogaado masiirka shacabka. Laakinse taasi ma qabo Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami.

"Arrinta masiirka qudheeda, qabiil ka mid ah qabaa'ilka Soomaalida Itoobiya ugama haysto ogolaansho qabaa'ilka kale inuu magacooda dawladda wadaxaajood kula galo".

Haddaba mar haddii uusan ONLF wakiil ka noqon karin Soomaalidii kale ma loo arki karaa wax iska maaweelo ah wadahadalka ay dawladda isla wadaan ee looga hadlayo in afti madaxbanaani laga qaado malaayiinta qof ee Soomaalida ah ee ku nool dawlad deegaanka? Mar kale Cadami.

"Ragga hadda dawladda Itoobiya gorgortanka kula jira hal qabiil ayey ka kooban yihiin. Mar haddii aysan qabaa'ilkii kale soo igman waxaan u arkaa inay tahay 'cadaadis iyo wax ku gooso' ayuu yiri Cadami.