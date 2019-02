Tanzania: haweeney ku talisay in la gudo xildhibaanada dalkaas

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Ragga kunool dhowr dal oo Afrikan ah ayaa lagu dhiirri galiyey is ay is gudaan.

Haweeney katirsan baarlamaanka Tanzania ayaa ku baaqday in baadhitaan la sameeyo si loo xaqiijiyo in ragga xildhibaanada ah ee ay wada shaqeeyaan la guday iyo in kale - gudniinka ayaa la rumaysan yahay in uu hoos u dhigo khatarka isu gudbinta HIV-ga.

Xildhibaan Jackline Ngonyani ayaa sheegtay in xildhibaan kasta oo lagu helo in aanu gudnayn ay khasab tahay oo loo baahan yahay in la gudo.

Talo bixinteeda ayay ku kala qayb sameen xildhibaanada ay wada shaqeeyaan.

HIV-ga ayaa loo arkaa in uu khatar wayn ku hayo caafimaadka dadweynaha Tanzania. Ku dhawaad 70% kamid ah ragga kunool Tanzania ayaa la gudaa.

Ku dhawaad 5% kamid ah dadka qaan gaarka ah ee reer Tanzania ayaa la rumaysan yahay in ay qabaan HIV - arrintaas oo ka dhigan in ay kujiraa liiska 13aad ee xaddiga ugu sarreeya caabuqa dunida oo dhan, sida laga soo xigtay daraasad soo baxday 2016.

Hay'adda caafimaadka adduunka (WHO) ayaa sheegaysa in gudniinku uu yareeyo 60% khatarta HIV.

Dhowr dal oo Afrikan ah oo dagaal kula jira cudurka dilaaga ah ee HIV ayaa daahfuray ol'ole ay ku dhiirri galinayaan in ragga la gudo.

Ms Ngonyani ayaa faalladaan ka sheegtay xilli ay socotay dood dhex maraysay xildhibaanada oo ku saabsanayd qaabka loo yarayn karo faafidda HIV-ga ee dalkaas.

Talada ay soo jeedisay ayaa waxaa taageeray xildhibaan Joseph Selasini.

Dalka Tanzania dariska la ah ee Kenya, ayaa siyaasiyiin sar sare waxa ay si isxilqaan ah u dhiirri galiyeen in ragga la gudo sanadkii 2008 si dhammaan dadweynuhu si sidaas lamid ah ugu dhiirradaan.

Si kastaba ha ahaate, xildhibaan Joseph Kasheku ayaa kasoo horjeestay soo jeedinta Ms Ngonyani, asagoo ku tilmaamay mid aan loo baahnayn oo sharci ahayn.