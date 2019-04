BBC-da oo heshiis 300 milyan oo Gini ah la gashay Discovery Channel

Lahaanshaha sawirka . Image caption .

BBC-da ayaa saxeexday heshiiskii ugu qaalisanaa ee ay ku iibinayso barnaamijyadeeda, waxaanay aqbashay in barnaamijyadeeda caanka ah ee dabeecadda iyo xawayaanka ka warama laga daawado dunida oo dhan oo uu baahiyo telefishanka Discovery Channel, qiimaha heshiiskaasina waxa uu ku kacayaa 300 oo milyan oo Giniga Sterling-ka ah.

Agaasimaha guud ee BBC-da, Tony Hall, ayaa yidhi "waa heshiiskii ugu weynaa ee ay BBC-du abid saxeexdo" waxaanu socon doonaa 10 sannadood.

Barnaamijyada BBC-da ee dabeecadda iyo xawayaanka ka warama ayaa waxa baahin doona Discovery waxaana laga daawan doonaa dunida oo dhan marka laga reebo UK, Ireland iyo Shiinaha.

Discovery ayaa la filayaa adeegan oo ay ku bixin doonto internet-ka la bilaabo dabayaaqada 2019-ka.

BBC-da iyo Disovery waxay sidoo kale ka wada shaqayn doonaan soo saarista barnaamijyo cusub oo dabeecadda ka hadlaya waxaana kuwaa laga sii dayn doonaa BBC oo Ingiriiska ayaa laga daawan doonaa.

"Dadka laga qaado lacagta ruqsada la'haanshaha TV-yada [ee Ingiriiska] ayaa run ahaantii ka faa'iidi doona sababtuna waxa weeye lacagta naga soo gasha heshiiskaa, waxaanu dabcan ku bixin doonnaa soo saarista barnaamijyo kale oo laga daawado halkan. Sidaa si la mid ah, maadaama oo heshiiskani yahay iskaashi lagu curinayo barnaamijyo cusub oo aanu sid wada jira u soo saarayno Discovery, barnaamijyadaas oo dhanna way daawan doonaan" ayuu yidhi Tony Hall.

Heshiisku waxa uu sidoo kale Discovery u ogolaanayaa in ay baahiso barnaamijyo duuban oo BBC-du hore u soo saartay oo boqolaal saacadood ah. Guud ahaanna waxay BBC-du helaysaa 30 milayn oo Giniga Sterling-ka ah sannadkii.

Mar la waydiiyey in uu ku niyadsan yahay in lacagtaasi tahay mid u qalanta mudadaa tobanka sannadood ah, ayaa Tony Hall waxa uu ku jawaabay: "waxay nala tahay in aanu heshiis fiican galnay waxaanan qabaa in lacagtaasi u qalanto tobankaa sano".

Barnaamijyada Discovery ay ku baahin doonto ayaa adeega ayaa daawadayaasha Maraykanka ku nool lagaga kirayn doonaa bishii ba 5 doolar taas oo u dhiganta 3.80 Giniga Sterling-ka ah.

BBC-da iyo Discovery waxa kale oo ay shaaciyeen qorshe ay ku kala saarayaan 10 Channel ee uu baahiyo telefishanka ay wada leeyihiin ee la yidhaa UKTV.

Qaybta ganacsiga BBC-da ee la yidhaa BBC Studios ayaa waxay qaadan doontaa todoba Channel oo ah kuwa madadaalada oo kala ah Alibi, Dave, Drama, Eden, Gold, Yesterday iyo W halka Discovery-na ay heli doonto Good Food, Home iyo Really.

Heshiiskaa ay ku kala qaybsanayaan Channel-adaa ay wada lahaan jireen ayaa dhigaya in BBC-du u celiso Discovery lacag dhan 173 milyan oo Giniga Sterling-ka ah waxaana lacagtaa bixinaysa qaybta BBC Studios ee laga bixin maayo lacagta ruqsada lahaashaha TV-yada ee BBC-du gurto ayuu yidhi Tony Hall.