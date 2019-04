Bouteflika oo shacabka Algeria ka codsay in ay saamaxaan

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Cadelcasiis Bouteflika

Warqad ay baahisay warbaahinta dawladda Algeria ayaa madaxweynaha xilka iska casilay, Cabdicasiis Bouteflika, waxa uu dalkiisa kaga codsaday in la saamaxo.

Madaxweynaha oo muddo 20 sannadood ah xilka hayey ayaa sheegay inuu ku "hanweyn yahay" wixii uu dalka u qabtay laakiin uu garwaaqsaday in uu "waajibkiisii gudan waayey".

Waxaanu intaa ku daray in uu "saaxadda siyaasadda kaga tagayo isaga oo aan u baqayn kana murugaysnayn" mustaqbalka Algeria.

Iscasilaadiisa uu ku dhawaaqay Salaasadii waxa sababay lix todobaad oo mudaharaadyo dawladda lagaga soo horjeedaa dalka ka socdeen.

Todobaadkii hore ayaa taliyaha ciidanka Algeria Jeneraal Axmed Qaayid Saalix ugu baaqay madaxweynaha inuu is casilo.

Warqaddaa uu shacabka u diray ayaa madaxweynaha oo 82 jir ahi waxa uu ku xusay "tixgelinta" uu u hayo "kalgacalka iyo ixtiraamka" ay u muujiyeen "walaalihii".

Bouteflika waxa uu sidoo kale ka "durraansaday" shacabka Algeria in "ay mid ahaadaan oo aanay marnaba aqbalin in ay kala qaybsamaan" is casilaadiisa ka dib.

Madaxweynaha waxa ku dhuftay faalig lix sano ka hor tan iyo waagaa na dhif baa lagu arkayey isaga oo fagaareyaasha u baxaya.

Cadaadiska lagu hayey wuxu isa soo tarayey ilaa Feebarweri, markii mudaharaaddii u horeeyey ay ka bilaambeen shaacintiisii ahayd inuu mar shanaad isku soo sharaxayo doorashada guud.

Madaxweynuhu markii dambe wuu ka noqday qorshihiisaa waxaanu isku shaandheeyey golaha wasiirada Algeria si uu wax uga qabto eedo ah musuqmaasuq iyo kooxaysi, laakiin todobaadkan ayuu is casilay iyadoo mudaharaadadii weli socdaan.

Cabdelqaadir Bin Salaax oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamanka ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxweyne ku meel gaadh ah saddexda bilood ee doorashada ka hadhay.