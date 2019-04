Wasiirka arimaha dibadda Iran oo doodda dalkiisa marinaya warbaahinta Maraykanka

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Javad Zarif

Wasiirka arimaha dibadda Iran, Mohamed Javad Zarif, ayaa socdaalka uu ku joogo Maraykanka uga faa'iidaystay inuu cid kasta oo u dheg jalaqsiisa ka dhaadhiciyo in Iran aanay doonayn in ay Maraykanka isku dhacaan, laakiin ay ka cabsi qabto in is faham la'aani arintaa taa keeni karto.

Zarif oo waraysiyo siiyey warbaahinta kala duwan ee Maraykanka ayaa ku celceliyey eed uu sheegay oo ah in ay jiraan shakhsiyaad ku dhawdhaw Trump oo ku boorriya in uu tallaabo milatari kala hor tago Iran.

Iran oo jooojisay barnaamij TV oo culimadu ka cadhoodeen

Iran 1979: Sawir ku saabsan kacaanyahanno, ama dhibanayaal kacaan? Maxaa ku dhacay xulafadii Khomeini?

Wasiirka ayaa tilmaamay waxa uu ku sheegay koox ka mid ah kuwaas oo si kas ah u abuuraya isaga seeg, oo uu ka mid yahay la taliyaha Madaxweyne Trump ee arimaha nabadgelyada qaranka, John Bolton, iyo rai'sal wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu.

Javad Zarif waxa uu toos u dhaliilay eedaynta maalmulka Trump ee is daba jooga ah ee ay ku sheegto in Iran fadqalallo ka waddo gobolka Bariga Dhexe, waxaanu ku nuuxnuuxsaday in Iran tahay awood ka shaqsaynaysa xasiloonida guud ee gobolka oo dhan.