Shirkadda Facebook oo soo saareyso arrimo saameyn doona Soomaali badan

Lahaanshaha sawirka Facebook Image caption Facebook ayaa sanado kahor soo kordhisay muuqaalada tooska loo baahiyo

Shirkadda Facebook-ga ayaa ku dhawaaday qorsheyaal ay ku adkeyneyso in shuruucda ku saabsan muuqaalka tooska ah ee laga baahiyo Facebook-ga.

Mas'uuliyiinta Shirkadda ayaa sheegay in dadka ay u aragto inay baal mareen shuruucdeeda ay gebi ahaanba ka mamnuuci doonto inay si toos ah wax uga baahiyaan Facebook-ga.

Facebook Live ama muuqaalada tooska ee laga baahiyo Facebook oo Soomaali badan ay adeegsato ayay shirkaddu sheegtay in qofkii lagu helo in uu dadka la wadaago xog la xiriirta falalka argagixisanimada ama muuqaallada dilka in laga joojin doonaa Facebook Live-ka, iyadoo muddo dhan 30 malamood laga xannibi doono in Facebook uu si toos ah wax uga baahiyo.

Inkastoo Soomaali badan ay adeegsadaan muuqaalada tooska, kuna soo bandhigaan waxa markaas dhacaya ama aragtidooda ku aadan siyaasadda iyo arrimaha kale ee taagan ayaa haddana waxaa jira kuwa kale oo soo dhiga muqaallo la dhibsado, taas oo haatan u muuqata in shirkadda Facebook ay dooneyso inay tallaaba ka qaado.

Go'aanka shirkadda ayaa yimid iyadoo ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo dawladaha Faransiiska iyo New Zealand ay shirkadaha tiknoolajiyadda ugu baaqi doonto in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa in ficillada argagixisada lagu baahiyo online-ka.

Kullankan oo ka dhici doonaa magaalada Paris ee dalka Fransiiska ayaa ra'iisul wasaare May waxay sheegtay inay kaga hadli doonto sidii looga arrinsan lahaa xagjirka online-ka, kaasoo la qaban qaabiyay kadib weerarkii lagu qaaday labada masaajid ee dalka New Zealand bishii Maarso.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Weerarkii New Zealand ayaa si toos ah looga baahiyay Facebook

Ninkii hubaysnaa ee 51-ka ruux labada masaajid ku laayay ayaa si toos ah muuqaal isaga baahinayay.

Shirkadda Facebook ayaa ku khasbanaatay inay tirtirto 1.5 milyan oo jeer oo muuqaalkaas dib loo galiyay.

Ra'iisulwasaare May ayaa xilligaas sheegtay in arrintaas ay "si wayn inoo xasuusinayso in aan wax badan sii qabanno".

Iyadoo hadalkan jeedisay shirka ka hor ayey sheegtay in weerarrada sida tooska ah loo baahinayo ay muujinayaan "sida ay wax inooga maqan yihiin, looguna baahan yahay in aan si xawlihi ah ula jaanqaadno tiknoolajiyadda xawliga ku socota".

Waxay tiri: "Farriinta aan u dirayo dalalka iyo shirkadaha internetka ee shirka Paris ka qayb galaya waxay noqon doontaa "waxaa waajib ah in aan wada shaqayno, isla markaasna sii adkaynno awooodda".

Shirkan oo ay si wada jir ah u shir guddoominayaan Madaxweynaha Fransiiska, Emmanuel Macron iyo Ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa looga golleeyahay sidii la isag kaashan lahaa dedaallada caalamiga ah ee ee ku aaddan joojinta in baraha bulshada loo adeegsadao, lagana abaabula falalka argagixisada.

Hogaamiyeyaasha siyaasadda ee Yurub, bariga dhexe iy Canada ayaa sidoo kale la kulmi doona saraakiil sar sare oo ka socda shirkadaha tiknolojiyadda sida Facebook, Google iyo Twitter, iyagoona ku baaqi doona sidii looga takhalusi lahaa xogta ay argagixisada geliyaan baraha bulshada.

Facebook ayaa ballan qaadday in dhaqaale badan ay ku bixineyso sidii loo ogaan lahaa dadka bartaas soo geliya muqaallada ku saabsan dilalka.

Dowladda Ingiriiska ayaa dhawaan dejisay qorshe lagu dabagalayo shirakada aan ka hortagin waxyaabaha la xiriira falalka argagixisanimo.