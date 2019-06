Askari Soomaali-Mareykan ah oo xukun loogu riday dil uu kama' ugu geystay haweenay caddaan ah

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Noor wuxu sheegay in uu "isla markiiba garawsaday" inuu qaldamay.

Askari ka tirsanaa booliska gobolka Minnesota ee Maraykanka ayaa loogu xukumay xadhig 12 sano iyo lix bilood ah toogasho uu ku dilay haweenay aan hubaysnayn oo doonaysay in ay booliska ku wargeliso fal dambiyeed dhici lahaa.

Mohamed Noor ayaa toogtay Justine Ruszczky Damond mar ay u soo dhaqaaqday xaga baabuurkiisii roondada ahaa Juulaay 2017-kii oo ay doonaysay in ay u sheegto in nin damcay inuu gurigeeda ku kufsado.

Wuxu sheegay in toogashadaasi kam'a ahayd.

Maxkamadda horteeda ayaa Damon aabaheed John Ruszczyk kaga tilmaamay dilkaa "fal fool xun oo uu ku kacay askari dawladeed"

"Geerida Justine meel bay i jartay oo waxaad moodaa in waaxi i go'day ama lugi" ayuu ku yidhi qoraal uu maxkamada u gudbiyey.

Ninka ay u doonanayd Damond, Don Damond, ayaa isaguna qoraal qiiro leh oo uu iyada ku halqabsaday ka hor akhriyey maxkamadda.

"Qaaliyeey Justine, aad baan kuu tebaa maalin kasta, daqiiqad kasta" ayuu yidhi "way iga degi la' dahay sida waxaasi adiga iyo anagaba inoogu dhaceen".

Noor waa askarigii ugu horeeyey ee booliska Minnesota ka tirsan ee lagu helo dembi ah dil isaga oo shaqada ku jira. Markii xukunka lagu ridayey Jimcihii ayaa ninkaas oo 33 jir ahi ka raali geliyey eheladeedii in ay Damond gacantiisa ku baxday.

"Anaa sababay masiibadan anigana culays is saaran bay igu tahay" ayuu maxkamadda ka hor yidhi "waxaan hibanayaa inaan culayskaa dadka kale saaran ee geeridaa aan sababay ah aan ka dul qaadi karo dadka. Waa wax aanan samayn karin waana midhkaa xaqiiqda xanuunka igu ah anigana".

Qaar ka mid ah bulshada Soomaali-Maraykanka ah - Noor waa Soomaali- ayaa ku dooday in dacwadda si ka duwan falalka toogashada ah ee ay askarta booliska caddaanka ahi ku dilaan dadka madow loo qaaday.

Dad ololaynayey oo hor tubnaa maxkamadda Jimcihii ayaa sitay boodhadh ay ku qornayd "laba wajiilayn" iyo "Noor: Waxa galaafatay siyaasadda isirka ku dhisan".

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Haweenayda la toogtay

Noor wuxu sheegay in sababta uu rasaasta ugu riday haweenaydaa 40 jirka ahayd ee macallimada Yoga-da ahayd tahay in isaga iyo askarigii la socday is moodsiiyeen in qudhooda weerar lagu kediyey.

Wuxu yidhi "il bidhiqsi badhkii baan go'aankaa" ku gaadhay markaan maqlay sanqadh weyn oo aan arkay Damond oo gacanta midig kor u qaaday."

Askartaa booliska ah goobtaa looga yeedhay oo waxay ahaayeen gurmad uu diray 911 oo ay u qayshatay Damond oo sheegaysay in qof kufso is lahaa maagan yahay.

Noor waxa bishii Abriil lagu helay dembi ah dil kam'a ah, laakiin waxa lagu waayey dembi kale oo ahaa dil badheedha oo lagu soo oogay.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Soomaali ka hor mudaharaadaysa maxkamadda

Damond, waxay haysatay dhalashada labada dal ee Maraykanka iyo Australia waxaanay deganayn Sydney oo ay ka tagtay, waxaana la filayey in ay markii la toogtay bishii ka dambaysay ay aqal gasho.

Waxay qaadatay magaca ninkii ay u doonayayd ee Don Damon, arooska ka hor ba.

Dhimashadeedu waxay dhalisay dhaleecayn caalamka ka timaad, oo ra'isal wasaarihii Autralia ee waagaas Malcolm Turnbul waxaabu ku tilmaamay fal aan "la sababayn karin".

Qoyskeedii waxa dawladda hoose ee magaalada Minneapolis ay bishii hore u ballan qaaday 20 milyan oo doolar oo mag dhaw ah. Waxaanay sheegeen in laba milyan oo lacagtaa ka mid ah ay ugu deeqi doonaan ololaha la dagaalanka falal dambiyeedka hubaysan.