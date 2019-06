Trump iyo Sadiq Khan o mar kale foodda is daray

Lahaanshaha sawirka EPA / REUTERS

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale dhaliilay maayarka magaalada London Sadiq Khan, oo uu ku tilmaamay in dalkaas uu "sharaf darro qaranka ku yahay" kaas oo uu sheegay in uu burburinayo caasimadda UK.

Hadalkiisa ayaa imaanaya kaddib markii saddex weerar ay 24 saac gudahood ka dheceen magaalada London oo saddex nin ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawacmeen.

Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn, ayaa sheegay in "wax laga xumaado ay tahay" in Mr Trump uu dhibaatadaas u adeegsado in uu ku weeraro maayarka magaalada.

Qoraalka madaxweyne Trump uu kusoo qoray bartiisa twitter-ka ayaa imaanaya ayadoo uu horay u jiray muran dheer oo u dhexeeyey labadan nin.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Mr Khan uu musiibo ku yahay magaalada caasimadda ah loona baahan yahay maayar cusub.

Mr Trump ayaa mar kale qooraal ku daabacay bartiisa twitter-ka oo uu ku yidhi: "Ceeb ayuu ku yahay qaranka wuxuuna burburinayaa magaalada London."

Afhayeenka Mr Khan ayaa sheegay in maayarku uu tacsi u dirayo qoysaskii ay dhibtu gaartay oo uusan "waqti ku luminayn in uu ka jawaabo warka noocaas ah ee twitter-ka lagu qoray".

Mayaarku waxa uu diiradda saarayaa taageeeridda bulshada ku dhaqan magaalada iyo in uu gacan ka gaysto adeegyada deg degga ah, ayuu intaas ku daray.

Mr Khan ayaa goor dambe twitter-ka kusoo qoray: "falal dambiyeedyadu meel kuma lahan mgaaladeenna, cid aniga iiga lexjeclo badan magaaladada Lodon iyo ammaankeedana majirto".

Booliiska ayaa xabsiga dhigay 14 qof - oo ay ku jiraan dhowr dhallinyaro ah - kaddib markii ay hallkaas ka dhaceen dhowr weerar oo kala gooni ah.

56 qof ayaa sanadkaan 2019 gudihiisa lagu dilay magaalada London.

Madaxweyne Trump iyo Mr Khan ayaa dhowr jeer oo hore sidaas si lamid ah isugu dhacay.