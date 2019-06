Somaliland: Axsaabta oo waxay isla seeganaayeen laba ku soo koobay

Lahaanshaha sawirka . Image caption Faysal Cali-waraabe

Waxa shir ujeedadiisu tahay sidii looga gudbi lahaa ismaan dhaafka siyaasadeed ee dhex yaal isugu yimid saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda gooni isu taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland.

Beryahan ba waxay saddexda xisbi isku seeganaayeen dhismaha gudida doorashooyinka Somaliland ee qaban qaabin doonta doorashooyinka baarlamanka iyo goleyaasha deegaanka oo la qoondeeyey in ay qabsoomaan dabayaaqada sannadkan.

Arinta ugu weyn ee xisbiyadu ku kala aragtida duwanyihiinna waxa weeyi, sida loo soo magacaabayo gudidaas oo bedeli doonta ta haatan mudadeedu dhamaatay.

Qaab dhismeedka gudida doorashooyinka ee haatani waxa weeyi todoba xubnood oo ay soo kala magacaabaan hay'adaha dawliga ah ee Somaliland iyo xisbiyada qaranku.

Saddexda xisbi waxa uu mid waliba magacaabaa xubin ka mid noqota gudida doorashooyinka, madaxweynaha oo mid magacaaba, laba xubnood oo golaha guurtidu magacaabo iyo xubin uu golaha wakiilladu magacaabo.

Hase ahaatee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa haatan ku doodaya in la kordhiyo xubnaha gudida doorashooyinka iyo tirada ay xisbiyadu magacaabayaan ba.

Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID, Faysal Cali-waraabe, oo BBC-da waraysi siiyey ayaa sheegay in ay ergadii saddexda xisbi ee ee wadahadallada yeeshay ay khilaafka intiisii badnayd xalliyeen.

"Waxa ka soo baxay wax fiican, qodobadii la isku khilaafsanaa baa in badan la isku af-gartay, ilaa laba qodob baa hadhsan oo aanu doonayno Insha Allaahu in aan si niyadsami ah u dhamayno. Markaa habeen dambe todobada…. ayaanu lix qof iskugu iman doonnaa oo aanu jecelnahay qodobada u baahan in laga wadahadlo la iskuna tanaasulo in aan soo dhamayn doonno ayaanu u ballanay." Ayuu yidhi Faysal.

Faysal, waxa kale oo uu sheegay in ay rajaynayaan in xukuumaddu tanaasuli doonto maadaama oo ay iyadu talada hayso madaxweynuhuna ballan qaaday in shirarkaasi markay dhamaadaan ay shacabku war farxad leh maqli doonaan.

Gudoomiye Faysal oo ka jawaabayey su'aal ahayd inta ay le'egtahay rajada laga qabo in wixii ka soo baxa wadahadalladaasi ay hirgelayaan maadaama oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo ah gudoomiyaha xisbiga wax tabanaya ee Waddani aanu wadahadalladaa ka qayb gelin oo dalka ka maqanyahay ayaa waxa uu yidhi "wallaahi waxaasi waa dhibaato, intaa wadahadalladu socdeen mar kasta wuu baxayey Cabdiraxmaan. Hase ahaatee waxa weeyi xisbigu hal qof ma aha, fulintii oo dhan baa joogta, madax badan buu leeyahay, gudoomiyuu leeyahay oo isaga ah, gudoomiyaha ku meel gaadhka ah buu leeyahay wuxu leeyahay hadana hogaamiye oo Xirsi ah. Markaa waxaan filayaa in waxaas oo dhami waxay qaataan ee ay go'aansadaan aanu hadal ka keenayn gudoomiyuhu."