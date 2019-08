Dad lagu toogtay laba magaalo oo gobol Maraykanka ah ku wada yaal

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dadka kolba in meel maraysaa la toogtay ayay boolisku yidhaahdeen

Booliska ayaa sheegay in tacshiirad lagu furay dad badan oo joogay magaalooyink ku yaal gobolka Texas ee Maraykanka ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof kuwo kale oo badani na ku dhaawacmeen.

Nin dabley ah oo baabuur watay ayaa isagoon u kala aabo-yeelayn rasaas ku furay dad joogay dhanka galbeed ee magaalooyinka Odessa iyo Midland gelintii dambe .

Bas yar oo ay leedahay Boostada Maraykanku ayaa sidoo kale uu af-duub ku kaxaystay.

Dad badan oo lagu toogtay gobolka Texas ee Maraykanka

Booliska Texas oo raalligalin ka bixiyay dhacdadii ‘foosha xumeyd’ ee carada weyn dhalisay

Boolisku waxay sheegeen in ninka falkaa geystay ahaa nin cadaan ah oo isna toogasho lagu dilay, laakiin waxa jira warar kale oo sheegay in ay dabley kale baxsadeen oo lagu raad joogo.

Af-hayeen u hadlay booliska ayaa xaqiijiyey in shan qof lagu dilay dhacdadaa 21 kalena lagu dhaawacay. Waxaana dadka wax yeelloobay ku jira buu yidhi askar boolis ah.

Boolisku waxay intaa ku dareen in ilaa haatan aan la ogaan sababta ay dableydaasi dadka u toogteen.

Toogashadani waxay dhacday afar todobaad uun ka dib markii nin dabley ahi magaalada kale ee El Paso oo ku taal isla gobolka Texas uu toogasho ku dilay 22 qof 24 kalena ku dhaawacay.

Fariimo boolisku Facebook ku baahinayey

Boolisku waxa isla markii shilku dhacay ba ay fariimo ku baahiyeen Facebook " gacan ku dhiigle (lagna yaaba inay laba yihiin e) ayaa haatan baabuur dhex wata magaalada Odesa oo dadka rasaas ku furaya" ayay ahayd fariimaha boolsika midkood.

Booliska magaalada kale ee u dhaw ee Midland ayaa iyaguna Facebook ku qoray fariintan "Waxaanu aaminsannahay in laba nin oo dadka tooganayaa ay laba baabuur kala wataan. Labada baabuur ee aan sheegaynaa waxay kala yidhiin Xaajiyad Toyota ah oo midabkeedu dahabi iyo cadaan yahay, iyo ka kale oo ah bas ay Boostu leedahay. Fadlan ka fogaada meelaha lagu sheegay oo guryahiina ha ka bixina"

Mar dabe ayay hadana qoreen "waxaa la xaqiijiyey in ninkii dableyda ahaa lagu toogtay oo lagu dilay aagga Cinergy ee magaalada Odessa. Haatan nin dab wata oo rasaas furayaa ma jiro. Waaxyaha nabadgelyada oo dhan ayaa baadhay warar sheegaya in ay dhici karto in dabley kale magaalada wareegayso"

Trump waa lagu wargeliyey

Qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ayaa Madaxweyne Donald Trump-ka Maraykanku ku sheegay in lagu wargeliyey dhacadaa toogashada ah ee gobolka Texas.

