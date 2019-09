Maxaa ka jira in Al Shabaab ay joojiyeen dayactirkii ka socday Muqdisho Stadium?

Lahaanshaha sawirka SONNA Image caption Dowladda ayaa sheegtay in sameyn doonta baaritaan ku aadan arrintan

Waxaa maalmihii la soo dhaafay warbaahinta qaar ay tebiyeen in xarakada Al Shabaab ay joojiyen dayactirka garoonka Stadium Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warbaahinta maxaliga ayaa ku soo warramay in Al Shabaab ay ku amartay shaqaalihii ka shaqeynayay in aysan u shaqo tegin dayactirka garoonka ilaa iyo amar dambe.

Al-shabaab ayaa la sheegay inay la xiriirtay shirkadda qaadatay qanadaraaska dib u dhiska garoonka, iyo shaqaalihii, ayna ku amartay in aysan sii wadin shaqada ay ka wadaan garoonka oo aysan soo xaadirin shaqada.BBC-da uma suurtagelin in amarkaasi ay si madax banaan uga xaqiijiso shirkadda.

Hadalladan ayaa markii ay soo baxeen waxaa garoonka uu dib u dhiska ka socda booqday mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo uu horkacayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo wasiiro kale. Waxa ay beeniyeeen wararka sheegaya in shaqadii garoonka loo hakiyay amar ka soo baxay Al-Shabaab.

Wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay gudaha garoonka, kadib markii ay booqdeen ayaa waxaa uu beeniyay wararka sheegaya in shaqadii ka socotay garoonka ay joogsatay.

"Waxaan ballan qaadeynaa in Stadium-ka uu mar dhaw dhamaan doono, haddii ay wax ay jiraan, dowladda waa ay baari doontaa haddii shirkaddii qandaraaska la siiyay ay hakisay shaqada ama heerkii lagu heshiiyay ka yar uu ku wado waa la baari doonaa, haddii ay ku caddaato in dembi uu galay tallaabooyin ayaa laga qaadi doonaa", ayuu yiri wasiir Maareeye.

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in baaritaan ay ku sameyn doonaa warbaahintii baahisay in shaqada la joojiyay iyo cadeymaha ay u hayaan.

Arrintan ayaa noqotay mid ay aad u hadal hayeen dad badan maalmihii la soo dhaafay.

Ururka Al Shabaab ayaa la sheeay in aysan ogoleyn ciyaraha oo waxaa ay horay amar u dul dhigeen garoomada salaxyada ee lagu dheelo kubada cagta eek a dhisan Magaalada Muqdisho.

Sanadkii 2018-ka ayay ahayd markii Al Shabaab ay qarxiyeen ciyaar ka socotay garoon kubadeed oo ku yaala Magaalada Barawe, halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof.

Al Shabaab ayaa sidoo kale horay u mamnuucday in ciyaaraha laga daawado deegaanada ay maamulaan.

Lahaanshaha sawirka SONNA Image caption Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in Al Shabaab ay joojisay shaqadii garoonka

Saameynta Al Shabaab ee Muqdisho

Inkastoo dowladdii kumeel gaarka ahayd ee Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ay Al Shabaab kala wareegtay gacan ku heynta guud ahaan Magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka, ayaa haddana waxaa weli muuqata in saameyn ballaaran ay ku leedahay magaalada Muqdisho, marka laga soo tago weerarrada ay ka geystaan gudaha Magaalada.

Al Shabaab ayaa lala xiriiriyaa ka go'aan gaarista arrima dhowr ah, waxaana cabsida laga qabo ay keentay in dad badan ay u hoggaansamaan go'aannada ururkaasi.

Kaamerada ammaanka ayaa dad badan oo reer Muqdisho ah waxay ku rakibaan goobahooda ganacsi, si ay ula socdaan dhaq-dhaqaaqyada aaga ganacsigooda sida hoteellada, dukaamada iyo guryaha la degan yahay, iyagoo aaminsan inay yareyn karto khatar walba oo amni iyo inay sahli karto dabagalka, waa haddii ay arkaan wax amnigooda lid ku ah.

Qaar ka mid ah ganacsatada oo ay BBC-da la hadashay horaantii sanadkan ayaa sheegay in kaamerooyinka ay ku rakiban jireen gudaha iyo afaafka hore ee xarumaha ganacsiga, hasa yeeshee, arrintaas ay haatan meesha ka baxday, ka dib marii Al Shabaab ay amar ku bixisay in kuwa bannaanka ku dheggan la bixiyo.

"Anigu waxaan dukaan ka furtay waddada Maka Al Mukaram, waxaan isku dayay in aan Kaamero ku xiro dukankeyga, balse ganacsatadii iga horreesay ee halkaas sii deganayd ayaa ii sheegay in Al Shabaab ay ku amreen in aanan wax Kaamera ah lagu xirin afaafka hore ee dukaamada, marka anigu sidaas ayaan isaga daayay", sidaas waxaa horaantii bishan BBC-da u sheegay mid ka mid ah ganacsatada Magaalada Muqdisho.

Ganacsadahan, oo sababo amni awgood ka gaabsaday in magaciisa la sheego, ayaa sidoo kale sheegay in arrintan ay tahay mid iska caadi ah, amarkanna uu hirgalay dhowr sano ka hor.

Lahaanshaha sawirka Abdifatah Jante Image caption Magaalada Muqdisho waxaa Al Shabaab laga la wareegay sanadkii 2011-ka

Waxaa intaas dheer in Kaamerooyin ay dowladda Soomaaliya ku rakibtay hareeraha waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda la damiyay, kuwaas oo aanan shaqeneyn horaantii sannadkan.

Walow ururka Al Shabaab uu caddaadis milatari kala kulmayaan duqeymaha cirka ee diyaaradaha Mareykanka iyo hawlgallada ciidamada Dowladda, ayaa haddana wali waxaa muuqata in ay saameyn ku dhex leeyihiin bulshada dhexdeeda, taas na ay keentay in go'aano badan oo ay soo saareen uu dhaqan galo.