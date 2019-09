Naf badbaadi: Mashruuc gurmad caafimaad ah

Sida badan, deegaammada Soomalida dadku kolkay dhiig u baaahdaan cid ugu tabarucda, way adkaataa in la isla helo nooca dhiig ee qofkaasi u baahan yahay iyo qofkii bixin lahaa. Taas oo mararka qaar keenta in waayidda dhiigga qofkaas, ay sababsato dhimashada qofkaas.

Haddaba dhallin yar reer Hargeysa ah ayaa isku deyeya, inay la tacaalaan caqabaddaas. Waxay sameeyeen barnaamij u bixiyeen Badbaadi Naf.

Waa barnaamij isku xidhiya qofka diyaar u ah inuu dhiig iyo bixiyo iyo qofku u baahan, si fudud oo ka hortegeysa wakhtigii badnaa ee inta aad baadhayso qof dhiig bixiyaa qaadan lahayd.

Maxamed Shucayb, Maxamed-Amiin, oo ah asaasaha barnaamijkaas ayaa weriyaha BBC-da, Cabdiraxmaan Xaaji Caddow, uga warramay sida uu u shaqeeyo barnaamijkaasi iyo waxa ku dhaliyey ba.