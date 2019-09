Farmaajo iyo Uhuru oo ka wada hadlay dacwadda badda

Lahaanshaha sawirka Villa Somalia Image caption Farmaajo iyo Uhuru ayaa waxaa isu keenay Madaxweynaha Masar oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika

Wadahadallo saddex geesood ah oo ay Magaalada New York ee dalka Mareykanka ku yeesheen Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al Sisi ayay dowladda Soomaaliya sheegtay in uu kusoo dhamaaday is faham.

Arrinkan ayaa lagu shaaciyay bogga Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Somalia.

Kulankan oo uu soo qabanqaabiyay Guddoomiyaha Midowga Afrika, ahna Madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al Sisi ayay dowladda Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.

Madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeyn doonaa ka mira dhalinta isafgaradka haatan la gaaray.

Sidoo kale Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku adkeysatay in kiiska badda go'aan kiisa loo daayo Maxkamadda Caddaaladda Adduunka, taas ay shegeen in la isku waafaqay.

Kenya ayaa marar badan ku adkeysatay in kiiska dacwadda badda laga soo celiyo maxkamadda, oo is-afgarad lagu dhameeyo.

Khilaafka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa gaaray halkii ugu xumeyd gaaray bishii February markii ay dowladda Kenya u yeeratay safiirkii u jooga Muqdisho, halka kan Soomaalida na ay ku amartay in uu dalkiisa ku laabto.

Waxay ka dambeysay Kenya oo ku doodaysa in Soomaaliya "ay ku xaraashtay" magaalada London ee wadanka Ingiriiska ceelal shidaal oo ku yaal dhulka xuduudda ee lagu muransan yahay. Soomaliya ayaa arrintaa si kulul u beenisay.

Kulanka New York ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee yeeshaan labada hogaamiye tan iyo bishii March markaas oo ay ku kulmeen magaalada Nairobi. kuna heshiiyeen inay soo celiyaan xiriirka labada dal, sida uu sheegay ra'isilwasaaraha Itoobiya Aby Axmed oo labada dhinac dhexdhexadinayay.

Balse tan iyo markaasi waxaa dhacay dhacdoyin loo arkayay inuu dhaawac ku yahay xiriirka labada dal sida Kenya oo dib u billowday inay diyaardaha Soomaaliya soo maraan Wajeer, iyo Soomaaliya oo dalabatay in shirarkii Nairobi ka dhici jiray qeyb ka mid ah loo wareeiyay dalalka kale ee deriska ah.

Muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sannadkii 2014-ka ay dowladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda ee adduunka ay u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya, iyaddoona dooneesay in soohdinta badda ee labada dal la waafajiyo tan barriga.