Image caption Greta Thunberg waxay u dhalatay dalka Sweden

Waxaa dad badan oo caalamka ay aad u hadal hayaan Greta Thunberg oo ah gabadh yar oo 16 jir ah, una dhalatay dalka Sweden, taas oo khudbad qiiro leh ka jeedisay shir looga hadlayay isbadelka cimilada oo ka dhacay Magaalada New York ee dalka Mareykanka.

Shirkan ayaa waxaa ka qeyb-galay madax badan oo caalamka oo ka kala socday 60 wadan, kuwaas oo ay kamid yihiin xoghayaha guud e Qaramada Midoobay, Antonio Guteres, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern. ra'iisul wasaaraha Jarmalka, Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan, Madaxweynaha Fransiiska, Emmanuel Macron iyo madax kale oo dalka Mareykanka u tegay ka qeybgalka shirka golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay.

Greta ayaa ka hadashay isbadelka ku yimid cimilada adduunka iyo sida hogaamiyeyaasha siyaasadda aany uga go'neyn in wax laga qabto.

"Waxaad xaddeen riyadeydi iyo ciyaalnimadeydi, waxaadna u adeegsateen ballaamo aan ficil lahayn", ayay ka sheegtay shirka.

Greta waxaa kale oo ay sheegtay in da' yarta dunida aysan cafin doonin hogaamiyeyaasha caalamka, kuwaa oo ay sheegtay in aysan ka go'neyn wax ka qabashada dhibaatada sii kordheysa ee isbadelka cimilada caalamka.

Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Guteres ayaa shirka ka sheegay in madaxda caalamka ee ka qeybgalayay shirkaas ay ka hadli karaan shirka hadii ay la yimaadaan qorshe wax looga qabanayo qaaca hawada ku baxa ee warshadaha.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo isagu aan aaminsaneyn ba isabdelka cimilada adduunka ayaa si kooban uga soo muuqday shirka.

Maxay tiri Thunberg?

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Da' yar badan ayaa bilaabay in ay u ololeeyaan wax ka qabashada isbadelka cimilada

Khudbad qiiro leh oo ay Greta ka jeedisay shirka ayaa waxay canaan kulul kala dul dhacday madaxdii caalamka ee ka qeybgalayay shirka.

"In aan waxba laga qabanin isbadelka cimilada waa khalad, mana ahayn ba in aan halka imaado oo waxay ahayd in aan wax barto" ayay tiri.

Gabadhan yar ayaa madaxda caalamka ku boorisay in si degdeg ah ay wax uga qabtaan walaac sii kordhaya ee ku aadan isbadelka cimilada, waxayna intaas raciysa in ay la socon doonaan tallaaba walb oo ay qaadaan.

Greta Thunberg ayaa sidoo kale madaxda caalamka ku canaanatay wax ka qabasha la'aanta musiibadan ay sheegtay in ay khatar gelineyso mustaqbalka caruurta.

"Waxaan mareynaa bilawga burburka, waxa keliya ee aad ka hadleysaan na waa lacag", ayay tiri Greta.

Jennifer Morgan, oo ah madaxa hay'ad u ololeysa wax ka qabashada isbadelka cimilada ayaa sheegtay "In inta badan madax caalamka aysan shirka New York ku soo bandhigin waxyaabihii laga filayay."

Seynisyahanada caalamka ayaa ka digay walaaca sii kordhaya ee isbadelka ku yimid dabiiciga dunida, oo ay kamid tahay barafka dhalaalaya iyo sare u kaca xajmiga biyaha badda.

Seynisyahano Qaramada Midoobay kala shaqeeya arrimaha deegaanka ayaa lagu wadaa inay shaaciyaan oo ay daabacaan daraasadadii ugu dambeysay ee ay ka sameyeen sida isbadelka cimilada adduunka uu u saameeyay baddaha calaamka.

Urur u ololeeya wax ka qabashada isbadelka cimilada ayaa ka digay in boqolaal milyan oo ruux ay khatar ugu jiraan daadad, marka la gaaro dhamaadka qarnigan.

Dalalka Shiinaha, Midowga Yurub ayaa ballan qaaday in ay dhaqan gelin doonaa tallaabooyin adag oo lagu yareynayo qaaca warshadaha ee lagu sii daayo hawada marka la gaaro sanadka 2020-ka.

Dowladda Pakistan oo shanti sano ee la soo dhaafay beertay hal bilyan oo geedo ayaa ballan qaaday in tobanka sano ee soo socota ay beeri doonto toban bilyan oo kale.

Qaabka madaxda caalamka ay uga falceliyeen khudbadii Greta

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ra'iisul wasaare Imran Khan

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa u muuqday mid ku jesjeesay gabadha oo waxaa uu sii baahiyay muuqaal laga duubay khudbadii ay jeedisay, wuxuuna ku qoray "waxay u muuqatay gabadh faraxsan oo ka dhowrsugeysa mustaqbal ifaya oo wanaagsan!".

Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, hogaamiyaha dalka Jarmalka iyo shan hogaamiye oo kale ayay Greta sidoo kale u gudbisay walaac ay iayada iyo da' yarta kale ka muujiyeen isbadelka cimilada.

Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in waxwalba oo ay sameeynayaan dadka da'da yar ay yihiin kuwa muhiim u ah caalamka iyo wax ka qabashada dhibaatadan ay dunida wajaheyso.

Hogaamiyah Jarmalka, Angela Merkel ayaa baraha bulshada soo dhigtay muuqaal iy la hadleysa Greta.

Harjeet Singh, oo iyadana madax ka ah hay'ad gargaarka ka shaqeysa ayaa ka dhawaajisay in shirka ay ahayd in uu noqdo mid xaaladda hadda taagan wax looga qabto, balse ay arkeen in dalalka ugu badan ee wasakheeya hawada aysan ka go'neyn sidii wax looga qaban lahaa isbadelka cimilada.