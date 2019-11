Guddoomiye ku xigeenka Barlamaanka Puntland oo xaqiijiyay in uu qabtay mooshin ka dhan ah guddoomiyaha

Image caption Cabdikaxiin Dhoobo Daareed ayaa horay uga tirsanaa xildhibaanadii hore

Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka Puntalnd Abuukaate Cabdicasiis ayaa sheegay in uu qabtay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha Baarlamanka Puntalnd, Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo).

Waxaa uu sheegay in 44 xildhibaan ay saxiixeen mooshinka ka dhan ka ah guddoomiyah.

Guddoomiye ku xigeenka 1aad ayaa sheegay in guddoomiyaha lagu soo eedeeyay dhowr qodob, kuna tuntay qoddob ka mid ah dastuurka Puntland, waxaana ay tusaale usoo qaateen hadal la sheegay in uu yiri guddoomiyaha oo ahaa in Puntland ay dhisteen oo ay qabsadeen saddex qabiil, arrintaas oo ay shegeen in ay meel ka dhac ku tahay sharciga Puntland.

Qaar ka mid ah xildhibanaada barlamaanka Puntland ayaa warqad ay ku saxiixan yihiin u gudbiyay guddoomiye ku xigeenka 1aad, waxaana ay guddoomiyaha ku eedeeyeen in xarunta barlamanaka uu soo dhoobay "Maleeshiyaad hubeysan".

Xarunta Barlamaanka ee Puntalnd ayaa waxaa xalay ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ilaalada xarunta iyo ciidamo ka tirsan booliska Puntland, waxaana dagaalkaas ku dhintay saddex qof oo mid kamid ah uu yahay qof rayid halka shan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Arintaan ayaa ka dhalatay kadib markii taliyaha ciidanka booliska ee Puntland uu u tegay ciidan ilaalo ka ahaa xarunta baarlamanka, kuwaas oo dhawaan gudoonka baarlamanka uu ku soo xoojiyay ciidammado kale oo aan ahayn kuwii horay u joogay.

Gacan ka hadalka ayaa la sheegay in uu ka dhashay, hadal dhexmaray labada dhinac, waxaana xigtay rasaas ay is-weydaarsadeen labada dhinac.

Taliyaha booliska oo la hadlay warbaahinta gudaha ee Puntland ayaa guddoomiyaha barlamaanka ku eedeeyay in uu keensaday ciidamo maleeshiyaad ah, ayna rasaas ku fureen ciidan boolis ah.

Maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa maalmahanba laga hadal hayay mooshin la doonayo in xilka lagga qaado guddoomiyaha baarlamanka.

Guddoomiyaha barlamaanka ee Puntland ilaa iyo hadda si rasmi ah uga ma uusan hadlin dhacaddan, oo ay booliska ku eedeeyeen in uu isaga ka dambeeyay.

Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maalmo kahor diiday in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad kadib markii uu su'aalo weydiiyay madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni, waxaana xildhibnaada ay si aqlabiyad ah ku meelmariyeen in la laalo dacwaddaasi.

Xildhibaan Cawil Xasan Daad oo BBC la hadlay xiligaas ayaa sheegay in haddii kiis loo haysto ay jirto hanaan loo maro, islamarkana ay ahayd in baaritaan la sameeyo.