Cambaaraynta Cabdiraxmaan ma diin u hiilin baa mise waa dano siyaasadeed?

Qaar ka mid ah culimada Soomaaliya ayaa aad u dhaliilay hadal ku jiray khudbad uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ujeediyey jaalliyadda Soomaaliya ee dalka Jarmalka. Hase yeeshee isagu waxa uu ku dooday in hadalkiisa si qaldan loo fahmay.

Wadaadadaasi waxay qoonsadeen erayo ku jiray khudbadiisaa oo sida ay iyagu qabaan ula muuqday inuu durayo xadiis sax ah oo Nebiga, nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, uu ku durayo.

Erayadaa ay ka cadhoodeen wadaadadu ee khudbadda Cabdiraxmaan ku jiray waxay ahaayeen oo uu yidhi "dee annaga dad badan oo culimada ka mid ah gabdhaha markay af-jigayaan ama ay rabaan in ay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaatul caqli wa diin, aqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meel ay ka yimaadeen aysan jiriney kitaabada jeebabka kala soo baxaan".

Muxuu galabsaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur?

Wadaadada aadka u dhaliilay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee sida muuqata erayadaa ka cadhooday waxa ka mid ahaa Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ku ilaaliyaan.

Sheekhaas oo ka mid ahaan jiray madaxdii sarsare ee ururkii Maxaakimta Islaamiga ah markii dambena ahaa hogaamiyaha ururkii Xisbul Islaam ee ay gacansaarka lahaayeen xarakada Al-Shabaab.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hal celinayey hadalka Sheekh Xasan Daahir Aweys ku duray, ayaa qoraal uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay shabakadda Twitter-ka ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay Xasan Daahir Aways oo ku jira xabsi guri inuu muuqaal uu ku dhawaaqayo dilkiisa ku baahiyo baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ku dhaliilay xukuumadda Soomaaliya iyo ashkhaas uu sheegay in ay yihiin culimo mushahar ka qaata dawladda oo isaga lagu soo jiheeyey.

Waraysi uu siiyey laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da ayaa Cabdiraxmaan oo faahfaahinaya eedda uu xukuumadda u jeedinayo wuxuu ku yidhi:

"Anagu maanta waxaan soo saarnay war saxaafadeed aan uga hadlayno fatwo shalay la soo abaabulay oo uu soo saaray nin ka mid ah argagixisada dadka Soomaaliyeed dhibaatada u geysatay oo ay dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso. War saxaafadeedkayagu wuxu ku salaysnaa dowladda in ay iyada abaabushay oo ay ka shaqaysay in fatwadaas lagu gaalaysiinaayo hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ah laguna tilmaamayo inuu yahay Salman Rushdie wadaadkaasi sheeganaaya inuu yahay wadaad laakiin anaga aan u naqaano inuu yahay argagixiso, dad Soomaaliya oo fara badan dhibaato u geystay ay dowladda Soomaaliya fursad siisay, abaabushay ka bacdina ay baraha bulshada ku baahisay markay ka duubtay fariintaa karaahiyada iyo xiqdiga iyo nacaybka iyo argagixisada xambaarsan. Waxa marka aan ka digaynay waxay ahayd ee dadka Soomaaliyeed ee ku kalsoon dowladdaas iyo beesha caalamkaba uga dignay in dowladdii iyo awoodeedii maanta loo isticmaalaayo in lagu faafiyo fikirka argagixisada ah iyo wixii ay dadka Soomaaliyeed ay ka qaxeen ee dhibka gaarsiiyey".

Gudoomiyaha xisbiga Wadajir isaga oo mar kale ka jawaabay su'aal ah in uu inkiray xadiis Nabi oo sax ah oo ay taasina tahay ta ka cadhaysiisay wadaadada Soomaalida ah waxa uu ku jawaabay:

"Aniga horta waxaan rabaa inaan caddeeyo oo dadka Soomaaliyeed u caddeeyo in aan ahayn nin muslin ah aaminsan diinta Islaamka, sunnada Nabigana calayhi salaatu wasalaam madaxa ay u saaran tahay. Anigu kuma kadsoomin arintaas ma aan ikirin xadiis, ma aanan dhihin waxaan aniga ka doodaayey waxay ahayd macnaha laga bixinaayo xadiiska oo ah dumarka in loo qaato in ay yihiin dad caqligooda iyo garaadkooda iyo diintooda ay liidato, culumo ku tagri fala macnaha xadiiskaas ku abuyuus gareeya ku nuqsaamiya kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada iyo siyaasadda aan ka hadlaayey, xadiiskaas anigu ma inkirin waa ku celinayaa waa aaminsanahay inuu saxeex yahay ayaan aaminsanahay inuu Nabigeena ka yimidaan aaminsanahay Nabigeenana inaanu ku nuqsaaminayn haweenkaan aaminsanahay"