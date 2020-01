Ka waran hadii Hitler saaxiibkaa oo male awaala yahay?

Lahaanshaha sawirka 20TH CENTURY FOX Image caption Roman Griffin Davis, Taika Waititi iyo Scarlett Johansson

Caruurta jileyaasha ah in yar oo ka mid ah uun baa waraysiyo bixin karta, laakiin Roman Griffin Davis oo loo magacaabay abaal marinta Golden Globe ayey ka muuqataa sida uu ugu faraxsanyahay caannimadiisu.

Wiilkaa yar ee kalsoonida badan leh hadana aan qabku ku jirin ee 12 jirka ahi waxa uu ku jiraa filimka maadayska ah ee Jojo Rabbit oo uu matalayo wiil yar oo Hilter jacaylkiisu madax maray.

Filim ku wuxu indhaha Roman oo 10 jir ah ku eegayaa guul darradii Hitler magaca uu ku metelayaana waaa Jojo oo hooyadiisa xarragada badanna ay matalayso Scarlett Johansson halka Thor Ragnakor oo ah soo saaraha Taika Waititi isna metalyo Hitler oo lagu maadaysanayo.

Waititi wuxu u dhashay dalka New Zealand isagaana qoray qisada filim ka oo soo saare ka ah filimkan iyo ka kale ee aadka loo jeclaaday ee Hunt for the Wilderpeople iyo Marvel waxaanay dadka filimadiisa jeceli xusuustaan kaalintii uu ku matalayey Korg in Avengers: Endgame.

Jojo Rabbit siyaabo kala duwan ayaa loo naqdiyey laakiin waxa loo magacaabay abaal marinta Golden Globe sannadkanna waxa uu ku guulaystay abaal marinta filimada Toronto ee Peoples Choice, taas oo guulo kale u soo jiidi karta mustaqbalka.

Dhawr filim oo hore loogu soo bandhigay Toronto ayaa ku guulaystay abaal marinta Oscar waxaana ka mid ah filimadaas Green Book (2018) 12 Years a Slave (2013) iyo Slumdog Millionaire (2008).

Jilaaga Ingiriiska ah ee Roman aad buu ugu xiiso qabaa xafladda Golden Globe ee dhici doonta 6 Jeeniweri, waxaanu qorshihiisu yahay in uu "u lebisto sida mudalab oo kale" si ay uu miisaska oo dhan u soo wada mari karo, ee ay fadhiyaan jilayaasha uu aadka u jecelyahay oo uu fool ka fool ula kulmo.

Laakiin marka kaftankiisa la iska dhaafo, aad buu u danaynayaa filim ka iyo in ay muhiim tahay in da' yarta maantu ogaadaan sidii Hitler "maskaxda uga xaday" inamada yaryar ee Jarmalka ah sida Jojo oo kale.

Dhalinta Hitler waxa la aasaasay 1922 si loogu beero da'yarta aydhiyoolajiyadii Nazi-ga oo loo tabobaro in ay noqdaan dagaal yahannadeeda.

"Cidna magac dhabi maayee laakiin siyaasadaha qaarkood waxay fidiyaan nacaybka oo ay ku baahiyaan internet-ka waxaanay arintaasi keentaa in nacayb aan la dhaadanayni fido. Waxaanay ila tahay in jiilalka dambe ay tahay in ay ogaadaan in nacaybka lagu beeraa khasaare keeni karo" ayuu yidhi Roman.

Jojo waa toban jir noloshiisuna waxay ku xidhantahay Nazi oo waxay sii cakirmaysaa marka uu barto inan caqli badan oo Yuhuudiyad ah oo teeda uuni u caddahay oo la yidhaa Elsa. Xidhiidhkoodu waa mid aan caadi ahayn maadaama oo awoodda saamayntu ay kolba dhan ugu ciirayso dhexdooda.

Filimka waxa sidoo kale ku jira muuqaalo male awaal ah oo Jojo is moodsiinayo in ay saaxiib noqdeen Hitler.

Wargeyska The New Yorker ayaa ku tilmaamay filimkan "filimkii ugu maadda badnaa dunida" laakiin wargeyska kale ee Variety ayaa ku sheegay "mid lagu macaanaynayo maaddii Nazi-ga".

Roman wuxu rumaysan yahay in filim ku gudbinayo fariin muhiim ah.

"Filimkan waxaan ku daawadsiiyey ardayda aanu isku fasalka nahay oo dhan sinimooga ku yaal xaafadda aan degannahay".

"Marka filimku dhamaado ayaan caruurta weydiiyaa kooda aan markaa garan karin waxa Holocaust ahaa, waxay ka fahmeen ujeedad filim ka dabeetana caruurtii midkood baa yidhi 'waxa jira in aad adigu ogaataa fiican oo aan lagaaga sheekayn'".

Waxaanu intaa ku daray "waxaan filim kan ku jecelahay waa in kasta oo uu arimo culus soo bandhigayo, hadana ay waxaasi yihiin wax muhiim ah badankoodana waxa lagu muujinayaa oo loo dhigayaa si maad iyo madadaalo leh".